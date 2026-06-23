Infraestructures
Endesa reforça la xarxa elèctrica de BCN amb una inversió rècord
La companyia destinarà 62 milions a executar 248 actuacions durant el 2026 centrades en la renovació, l’ampliació i la digitalització de la xarxa per avançar en la transició energètica.
Edu Gil
Endesa destinarà 62 milions a la xarxa de distribució elèctrica de Barcelona el 2026, cosa que suposa un increment del 15,5% respecte a l’any anterior. El pla preveu al voltant de 250 actuacions centrades en la renovació, l’ampliació i la digitalització de la xarxa, amb l’objectiu de respondre a l’augment de la demanda i avançar en la transició energètica.
Durant una presentació del pla, el responsable de la Unitat Territorial de Barcelona d’Endesa, Marcos Lalueza, va destacar que el creixement de la inversió respon a una estratègia sostinguda en el temps. "Des del 2020 fins al 2026 hem doblat la nostra inversió", va assenyalar, al recordar que la companyia va passar d’invertir 37 milions anuals a superar els 62 milions previstos per al pròxim exercici.
Lalueza va explicar que el repte ja no consisteix únicament a mantenir la xarxa en bon estat, sinó a adaptar-la a una transformació energètica que ja està en marxa. L’augment del vehicle elèctric, l’electrificació de processos industrials, l’autoconsum o la substitució de sistemes de calefacció per bombes de calor obliguen a disposar d’una infraestructura amb més capacitat. "La ciutat creix i es transforma, i nosaltres hem de ser capaços d’acompanyar aquest creixement com un servei essencial per a la ciutadania".
La inversió es recolza en tres eixos: la renovació d’infraestructures per millorar la fiabilitat del subministrament; l’ampliació de la capacitat de la xarxa per atendre nous consums; i la digitalització i automatització mitjançant el telecontrol i la sensorització dels centres de transformació, per permetre una gestió més intel·ligent i una resposta més ràpida davant incidències.
Mitjana tensió
El Pla de Ciutat, coordinat amb l’Ajuntament, contempla 248 actuacions sobre les xarxes de baixa i mitjana tensió. S’instal·laran més de 41 quilòmetres de noves línies elèctriques. La major part de la inversió es concentrarà a la xarxa de mitjana tensió, considerada la columna vertebral del sistema de distribució. Endesa preveu desplegar més de 34 quilòmetres de noves línies i renovar 502 centres de transformació mitjançant 114 actuacions. Es duran a terme 134 intervencions més a la xarxa de baixa tensió, la més pròxima als consumidors.
Les millores es repartiran entre els deu districtes de Barcelona.
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