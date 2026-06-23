Iniciativa estatal
El Govern desplegarà un pla especial de seguretat per a l’eclipsi d’agost i prepara un dispositiu contra les ulleres fraudulentes
A Catalunya, els Mossos d’Esquadra seran els principals responsables de garantir la seguretat dels visitants que acudeixin a veure l’eclipsi
A principis d’agost es posaran en marxa comissions específiques per vigilar el risc d’incendi i les condicions meteorològiques per al dia de l’esdeveniment
Els 20 municipis catalans elegits com a ‘tribuna de l’eclipsi’ tindran un aforament de més de 50.000 persones: «Serà un espectacle»
Valentina Raffio
A menys de dos mesos per a l’arribada de l’eclipsi total del 12 d’agost, el primer fenomen d’aquest tipus a entreveure’s des d’Espanya en més d’un segle, el Govern avança en els preparatius per al gran dia de l’esdeveniment. Segons s’ha anunciat aquest dimarts, la Comissió Interministerial creada per als «tres eclipsis ibèrics» ha informat de la creació d’un pla especial de seguretat, dissenyat pel Ministeri de l’Interior, per «garantir la seguretat ciutadana, una mobilitat ordenada, la protecció dels nodes crítics de transport i una assistència integral als visitants» durant el dia de l’esdeveniment, així com d’un pla específic de Protecció Civil per «avaluar riscos i millorar la gestió d’emergències». Paral·lelament, el Govern ha anunciat que s’està treballant en «actuacions» en matèria de vigilància de mercat d’ulleres per a l’observació d’eclipsis solars per evitar la venda de productes fraudulents o no homologats.
Els dispositius de seguretat s’activaran a nivell nacional però amb especial intensitat a les franges privilegiades on es tindrà una visibilitat total de l’eclipsi
En l’última reunió d’organisme, presidida pel secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz Cigudosa, s’ha decidit desplegar un pla «d’aplicació a tot el territori nacional» amb especial èmfasi en aquells «enclavaments específics identificats com a idonis per a l’observació de l’eclipsi, vies d’accessos i àrees de descans entorn d’aquests llocs així com passos fronterers». Segons expliquen els responsables d’aquesta iniciativa, es duran a terme mesures com la regulació dels fluxos circulatoris, el control dels punts d’estrangulació a les carreteres i el disseny de respostes immediates davant congestions severes i retorns massius, operant en constant sintonia amb les direccions de trànsit; així com desplegaments en itineraris d’aproximació, aparcaments i nuclis urbans per evitar la delinqüència comuna, garantir l’ordre i vetllar per la convivència pacífica durant el dia de l’eclipsi.
El Govern afirma que «el pla serà d’obligat compliment per als òrgans de la seguretat de l’Estat». A Catalunya, així com al País Basc i Navarra, gran part d’aquestes funcions recauran el cos dels Mossos d’Esquadra, Ertzaintza i Policia Foral ja que s’espera que aquests dirigents assumiran les funcions equivalents en el seu àmbit territorial, establint-se mecanismes conjunts de col·laboració i comunicació a través de les Juntes Locals de Seguretat i òrgans sectorials corresponents». En aquest sentit, des de la Comissió Interministerial creada per gestionar la logística de l’eclipsi insisteixen que l’èxit d’aquest pla es basa en «la col·laboració interadministrativa, entre les delegacions i subdelegacions del Govern, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i la Direcció General de Trànsit (DGT)».
Actuacions contra les ulleres fraudulentes
En paral·lel, segons explica els impulsors d’aquesta iniciativa, es preveu l’activació de plans autonòmics, cosa que implica que des del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d’Emergències (CENEM), a través del Pla Estatal General d’Emergències de Protecció Civil (PLEGEM), es realitzarà el seguiment de totes les emergències que poguessin derivar abans i després de l’esdeveniment. En matèria d’anticipació, per exemple, s’activarà la Unitat de Valoració de Riscos (UVR) des del 6 d’agost, amb especial atenció a la predicció meteorològica i riscos com incendis forestals ja que l’incendi coincideix amb un dels períodes més càlids de l’any i, al seu torn, amb una de les èpoques amb més perill de focs forestals a Espanya.
Es duran a terme inspeccions en establiments comercials i comerços en línia per verificar els requisits de seguretat de les ulleres i, paral·lelament, es realitzaran anàlisis independents
Una altra de les accions que durà a terme el Govern és intensificar la vigilància de mercat d’ulleres per a l’observació d’eclipsis solars. Per a això, després de la reunió d’aquest dimarts, els responsables de la iniciativa afirmen que s’ha posat en marxa una campanya específica de vigilància de mercat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, que inclou inspeccions en establiments comercials i en comerç en línia, verificació dels requisits de seguretat i informació i anàlisis tècnica dels productes mitjançant laboratoris públics especialitzats. Està previst que en les pròximes setmanes es disposin resultats de l’anàlisi del funcionament de la campanya, que permetran avaluar el grau de compliment del mercat i, en el seu cas, facilitar l’adopció de mesures per les autoritats competents, reforçant així la protecció de la salut i seguretat de les persones consumidores.