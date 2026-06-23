TRIBUNALS
La jutge cita a declarar la dona d’Andic i la terapeuta familiar
Germán González
La jutge de Martorell Raquel Nieto ha admès una bateria de proves dins de la investigació oberta per la mort d’Isak Andic, el 14 de desembre del 2024 a Collbató. Ha citat a declarar 10 testimonis entre els quals destaquen Estefanía Knuth, parella del mort, que davant els Mossos va relatar les males relacions de la víctima amb el seu fill,el Jonathan, acusat del presumpte homicidi. Precisament, aquestes males relacions i l’"obsessió" pels diners del primogènit del magnat de la moda són el principal mòbil del suposat crim, segons els investigadors i la fiscalia. Per això, la declaració de Knuth es presumeix com a crucial, ja que explicarà de primera mà aquestes relacions entre pare i fill. Una altra de les testimonis citades és Julia L., la terapeuta que atenia la família i que haurà de posar context a alguns missatges que apareixen al telèfon d’Isak Andic. Entre ells, un del juliol del 2024, en què el Jonathan li escriu: "No m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". Un missatge que la defensa de l’acusat emmarca en el procés terapèutic que seguien pare i fill. En aquest sentit, la jutge vol escoltar la declaració de la terapeuta per remarcar el procés de curació entre els Andic, ja que, segons els primers indicis recollits pels Mossos, presumptament hauria pogut "incitar" Isak a donar l’herència en vida al seu fill.
També hauran de comparèixer al jutjat dos dels agents de la Unitat de Muntanya dels Mossos que van fer l’informe sobre la caiguda. Amb ells també passaran a declarar pel jutjat les dues filles de l’empresari i germanes de l’investigat, la Sarah i la Judith, així com personal de Mango, encapçalats pel seu conseller delegat, Toni Ruiz, i altres responsables de ciberseguretat de l’empresa que hauran d’explicar els canvis de telèfon del Jonathan. Una altra de les testimonis citades serà la secretària del Jonathan que va gestionar el seu viatge llampec a l’Equador.
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