Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Kaotiko ManresaBo Cultural JoveAlerta per calorMarc CucurellaNaïm SmailiÁlex ReyesSíndria o meló?
instagramlinkedin

L’AMB preveu un dispositiu per netejar les platges després de la revetlla

Barcelona 24/06/2024 Barcelona. Comença el desallotjament i la neteja de les platges de la revetlla de Sant Joan a les 6h, comencen els avisos de desallotjament per megafonia 6,30h, comença la neteja simultaneamente en totes les platges. Platja de la Barceloneta. AUTOR: MANU MITRU

Barcelona 24/06/2024 Barcelona. Comença el desallotjament i la neteja de les platges de la revetlla de Sant Joan a les 6h, comencen els avisos de desallotjament per megafonia 6,30h, comença la neteja simultaneamente en totes les platges. Platja de la Barceloneta. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Àlex Rebollo

Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb els vuit ajuntaments metropolitans del litoral, té previst desplegar un dispositiu especial de neteja intensiva de les platges per a Sant Joan, que començarà a les 06.00 hores del 24 de juny i es prolongarà fins a les 09.30 hores. "L’objectiu d’aquest horari intensiu i concentrat és que es pugui celebrar la revetlla sense restriccions horàries i, al mateix temps, tenir les platges en bones condicions a primera hora del matí de l’endemà", apunta l’administració metropolitana. Durant la revetlla, la nit del 23 de juny, les platges de tot el territori català es converteixen en un punt de trobada i, en moltes ocasions, l’ús intensiu de la costa comporta que una gran multitud de deixalles s’abandonin, cosa que requereix un dispositiu extraordinari perquè els sorrals puguin estar disponibles l’endemà. Així, es desplegaran 160 treballadors, tres camions compactadors –dos tot terreny per buidar papereres semisoterrades i un de reforç–, nou garbelladores, tres quads i 29 vehicles 4x4. Sis dels vehicles 4x4 estan dotats amb equips d’aigua a pressió, que serviran per refredar les possibles fogueres des de primera hora, per poder retirar-les amb seguretat i rapidesa, i per netejar els equipaments i el mobiliari. També hi haurà 15 contenidors auxiliars de 12 metres cúbics per a la recollida manual de residus, 31 contenidors auxiliars de platja als accessos, tres retroexcavadores i un camió tot terreny amb grua.

L’AMB ja ha protagonitzat campanyes de neteja massiva en els últims anys per buscar que els sorrals metropolitans estiguin a punt per al bany des de primera hora del matí del 24 de juny. Un repte majúscul si es té en compte que l’àrea de Barcelona suma un total de 42 quilòmetres de platges que s’estenen des de Castelldefels fins a Montgat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents