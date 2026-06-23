L’onada de calor explota i deixa els primers rècords de l’estiu
Els termòmetres van arribar ahir a 45 ºC a Jaén, 42 ºC a Lleida i 40 ºC a Guipúscoa. Els experts alerten que aquest episodi pot ser el més càlid registrat en un mes de juny.
Valentina Raffio
La primera onada de calor de l’estiu va explotar ahir i va deixar registres excepcionalment alts per a l’època i valors que, en molts casos, es troben entre els més elevats observats en un mes de juny. Els registres apunten que ahir a Andújar (Jaén) es van vorejar els 45ºC. A diverses localitats de Còrdova, Lleida, Navarra, Terol, Osca i Saragossa es va superar la barrera dels 42 graus. I a les províncies de Guipúscoa i Biscaia, on es va haver d’activar un avís de nivell vermell per temperatures extremes, els termòmetres van superar de llarg els 40 graus, una cosa inèdita al fresc País Basc. Els experts afirmen que aquestes xifres estan fins a 10 graus per sobre del normal per a aquesta època de l’any i, en molts casos, són fins i tot més elevades de l’esperable durant la canícula d’agost. Només que ara s’han donat dos mesos abans de l’esperat. I de manera sobtada.
Els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indiquen que ahir almenys 650 estacions meteorològiques espanyoles, gairebé el 80% del total de punts oficials comptabilitzats, van registrar temperatures per sobre dels 30ºC. D’aquestes, a més de 430 es van registrar valors per sobre dels 35ºC. I en gairebé un centenar de municipis es va superar fins i tot el llindar dels 40ºC. En diversos punts de la cornisa cantàbrica, sobretot al País Basc, és molt possible que ahir es batés el rècord de calor o, almenys, es quedés molt a prop. I a la resta d’Espanya és probable que la jornada es recordi com una de les més càlides registrada en un inici de l’estiu.
A Catalunya, les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també mostren fins a quin punt les temperatures van arribar a xifres extremes durant el dia d’ahir. A Lleida es va arribar als 42,4ºC, la xifra més alta registrada durant la jornada en el conjunt de comarques catalanes. Entre les màximes del dia també van destacar els 42,1ºC d’Alcarràs (Segrià) i els41,8ºC de Vinebre (Ribera d’Ebre). A Barcelona es van vorejar els 35ºC després d’una nit en què no va baixar dels 25ºC. A Girona es va superar el llindar dels 36ºC. I a Tarragona es va arribar als 33,5ºC.
Un o dos dies més
Tot apunta que l’onada de calor durarà entre un i dos dies més. A Catalunya, el Meteocat afirma que les temperatures es mantindran fins aquest migdia i, després, baixaran progressivament fins a tornar a rangs més normals. A escala estatal, l’Aemet adverteix que en alguns punts del país avui podria ser un dia encara més calorós que el d’ahir i deixar valors molt per sobre dels 40 graus.
La situació, sosté l’entitat, obliga a mantenir activats desenes d’avisos per altes temperatures i calor nocturna. Els models apunten que, amb sort, entre demà i dijous es podria produir una baixada dels termòmetres amb què es donaria per acabada la primera gran onada de calor de l’estiu a Espanya.
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