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Laura Tallada, la millor nota de selectivitat de Catalunya, amb un 9,90: «Hi ha molta feina al darrere; es tracta de ser constant»
Aquesta alumna de l’institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles estudiarà el doble grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades a la UPF, per a la qual l’any passat es requeria un 10,1
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Montse Baraza
Laura Tallada Fàbrega, alumna del batxillerat humanístic a l’institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, és la millor nota de la selectivitat 2026 a Catalunya amb un 9,90. Aquesta jove de 17 anys, a qui la notícia ha agafat de vacances de desconnexió amb amigues a Menorca, ha tret un 10 en totes les matèries de les PAU excepte en Llengua Castellana, en la qual ha tret un 9,5. i en Llengua Catalana, que ha tret un 8,5.
La jove, que encara no ha complert els 18 anys, estudiarà el doble grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades que ofereix la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La nota de tall per a aquesta carrera era d’un 10,1 el curs passat.
Tallada admetia aquest dimarts en conversa amb EL PERIÓDICO que no s’esperava treure la millor nota de Catalunya a les PAU. «No m’ho esperava. Esperava una bona nota, però no això. M’he quedat una mica sorpresa. Estic molt contenta, satisfeta i orgullosa», explicava a aquest diari.
El seu secret ha sigut «portar-ho tot al dia». La clau, explica, és «ser constant. La selectivitat és un dia, però hi ha tota una feina constant darrere», apunta tranquil·la. De fet, explica que tot i que és exigent amb si mateixa i el batxillerat ha sigut «molt exigent», ha aconseguit mantenir els nervis temperats. «Em vaig presentar sense pressió buscant treure la nota per accedir al doble grau». La seva nota final de batxillerat va ser de 9,91.
Ara els seus plans d’estiu són «desconnectar molt», per començar amb les seves amigues a Menorca. Però té plans relacionats amb la formació que li interessa: les llengües. «Vull aprofitar per estudiar xinès, que m’agrada molt la seva cultura. I també treure’m el carnet de conduir».
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