Canícula. Temperatures extremes
Dos nens moren dins d’un cotxe a França
Leticia Fuentes
França s’asfixia en la seva segona onada de calor en menys d’un mes. Més de 39 milions de ciutadans, en 54 departaments, estan en alerta màxima. Ahir a les quatre de la tarda s’havien batut o igualat 393 rècords de calor, inclosos 72 rècords absoluts amb temperatures que en algunes zones de França van superar els 40ºC. París va batre el seu rècord mensual arribant en algunes zones de la ciutat als 37,5ºC. Una onada de calor que a més ja ha causat les primeres víctimes: dos nens, de 2 i 4 anys, van ser trobats morts al cotxe familiar en un aparcament de Carpentras, a la regió de Vaucluse. També, tres avis van morir diumenge a Gironde, i 13 banyistes van perdre la vida en rius o estanys el cap de setmana.
Els dos nens morts van ser trobats dins del cotxe de la seva mare aparentment atrapats a l’interior. El diari La Provence va explicar que la policia va ser alertada a les 13.10 hores, i que, malgrat que els bombers van intentar reanimar-los, no es va poder fer res per salvar-los la vida. La fiscal de Carpentras va assenyalar que, tot i que encara estan per determinar les causes de la mort, es prioritza la pista de la calor. Segons La Provence, els nens es van quedar atrapats al vehicle, tot i que no se sap com van entrar ni quant temps van estar a l’interior. A partir de les primeres declaracions, podrien haver entrat al cotxe sense que la seva mare se n’adonés.
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