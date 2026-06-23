Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Kaotiko ManresaBo Cultural JoveAlerta per calorMarc CucurellaNaïm SmailiÁlex ReyesSíndria o meló?
instagramlinkedin

migració

El procés de regularització resol el 99% dels casos encallats

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Pau Lizana Manuel

Barcelona

El Govern ha resolt en dos mesos 47.497 expedients encallats en el sistema d’estrangeria a Catalunya. És un 99,8% dels 47.596 casos que es calcula que estaven pendents de resolució el 16 d’abril passat, que és quan va arrencar el procés de regularització extraordinari. Aquest és el resultat del pla de xoc elaborat per l’Executiu per "posar el comptador a zero" aprofitant les facilitats legals del decret de la regularització extraordinària. Així ho va explicar ahir el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, que va parlar d’"èxit molt important" perquè el 89,6% dels expedients s’han resolt favorablement. Queden, això sí, 99 expedients per poder dir que s’ha resolt el 100% dels casos. Es tracta, segons apunten des de la delegació, de casos en què els sol·licitants han d’aportar encara algun document més.

El 60,1% dels expedients aprovats pertanyen a homes i el 50,9% són persones d’entre 30 i 49 anys. Així, el 88,5% dels immigrants regularitzats treballen o estan a la recerca activa d’ocupació. A més a més, gairebé el 30% de les persones que han obtingut un permís de residència o de treball (un 27,6%) es concentren a la província de Barcelona. El 87,2% dels casos resolts favorablement (41.498 persones) s’han tramitat per via d’arrelament social. La resta de persones que han obtingut permisos són els menors amb tutors legals a Catalunya (5.239 casos) i també 859 sol·licitants d’asil. Del total de casos que s’han estudiat, 42.545 han sigut resolts d’una manera favorable (el 89,6%), 2.473 han sigut desfavorables (5,2%) i 2.071 casos més han sigut arxivats per falta de documentació (4,4%). Durant l’any passat, els prop de 240 funcionaris d’Estrangeria que treballen a Catalunya van resoldre un total prop de 280.000 informes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents