Camí de la universitat
¿Quan surten les notes de selectivitat a Catalunya aquest 2026?
Cercador: Com saber les notes de tall de la selectivitat a Catalunya
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Olga Pereda
Els estudiants catalans que s’han examinat de la selectivitat coneixeran les notes de les PAU aquest dimarts 23 de juny, segons el calendari de Canal Universitats. Mitjançant el DIN i una contrasenya, els resultats es podran consultar al Portal d’Accés a la Universitat, on també es podrà descarregar el certificat oficial amb codi segur de verificació. En el cas de la convocatòria extraordinària (2, 3 i 4 de setembre) les qualificacions es publicaran el 15 de setembre.
A partir d’allà començarà la segona part del procés: la preinscripció universitària i l’assignació de places. La primera assignació de la convocatòria de juny es publicarà el 10 de juliol, també a través del portal d'accés a la universitat. És llavors quan es publicaran les notes de tall del curs 2026-27 i els aspirants sabran si han obtingut plaça en algun dels graus sol·licitats. Les notes de tall són puntuacions que varien cada any; no les fixen les universitats ni reflecteixen la dificultat de la carrera, sinó que depenen de la relació entre la demanda de cada grau i l’oferta de places. És a dir, és la nota d’admissió més baixa amb què un estudiant aconsegueix ser admès. En els últims anys, aquestes qualificacions s’han disparat a moltes facultats, especialment en els estudis científics i sanitaris.
Després de la primera assignació, les notes poden moure’s en les successives adjudicacions, previstes al llarg de juliol, setembre i octubre.
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