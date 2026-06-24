El 50% de les rutes en bus de BCN Nord ja són internacionals
El preu més econòmic dels autocars respecte al dels trens n’eleva la demanda entre els joves
Glòria Ayuso
L’autobús de mitjana i llarga distància es va imposant com a alternativa per enllaçar Barcelona amb les grans ciutats europees, en especial durant les vacances. El principal centre de sortides i arribades a la ciutat cap a destinacions nacionals i internacionals és Barcelona Nord, nom de la reformada Estació del Nord de Barcelona, que gestiona l’empresa municipal BSM. A l’estació arriben i surten autobusos que cobreixen 94 rutes diferents. Pràcticament la meitat (48%) connecten amb destinacions internacionals, de què s’encarreguen una dotzena d’operadores.
Les principals són Flixbus, BlaBlaCar i Alsa. L’alemanya Flixbus connecta Barcelona amb vuit països. Aquest mes de juny ha ampliat la seva oferta a Barcelona allargant la seva connexió amb Estrasburg fins a Munic. Així mateix, aquesta última setmana ha obert una nova ruta entre Barcelona i Annecy. Les seves destinacions amb més demanda són Perpinyà, Tolosa, Montpeller, París i Marsella. Però també connecta amb les ciutats alemanyes de Frankfurt, Hamburg i Essen; així com grans capitals europees, com Brussel·les, Lisboa, Amsterdam, i les italianes Florència, Milà, Venècia i Gènova.
Combinant trajectes, igual com un vol amb escales, des de Barcelona Nord han sortit també persones que han viatjat amb la companyia fins a Tallinn (a 3.900 km), Hèlsinki (3.800) i Kíiv (3.600), destaca un portaveu de Flixbus. "El nostre creixement és constant", afirma la companyia, que assegura que la seva oferta guanya adeptes perquè permet viatjar a preus econòmics sense haver de conduir durant hores. "Cada vegada més joves no tenen carnet, i opten per l’autobús, viatjant de nit", expliquen des de FlixBus, destacant que amb això també s’estalvien els diners d’hotel.
La venda de bitllets, a través de la seva web, mostra que al juny, abans de l’inici de la temporada alta, és possible trobar connexions amb Grenoble per 10 euros amb sortida a les 21.00 h i arribada a les 5.00 h de la matinada. Al juliol el mateix bitllet ja puja als 30 i a l’agost s’enfila fins als 40 euros. El bitllet inclou wifi, seient reclinable i una taula plegable.
Molta gent l’escull també "per motius mediambientals", afegeix l’empresa: per anar a Montpeller, "amb cotxe, un viatger emet al voltant de 56,26 kg de CO2 (164 g/km). Amb autobús, les emissions cauen a només 9,54 kg de CO2 (27,8 g/km), gairebé sis vegades menys". Cada bus elimina 30 cotxes de la carretera, alleujant "el tràfic i el soroll, un benefici directe per a les comunitats locals", assenyala el portaveu de Flixbus.
BlaBlaCar Bus fa anys fa des de Barcelona Nord "connexions low cost amb autobús", tal com anuncia des de la seva web. Els seus autobusos arriben a més de 40 destinacions europees de set països diferents. Els més demandats també són el sud de França, Tolosa i París, tot i que també connecta amb Amsterdam, Frankfurt, Munic, Ginebra, Porto i Milà. "Els usuaris que trien l’autobús per a aquest tipus de viatges són, principalment, persones que solen reservar amb bastanta antelació per assegurar-se una plaça a un preu més econòmic, especialment si ho comparem amb altres alternatives com el tren", explica Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar Iberia.
No obstant, la companyia va anunciar a l’abril el tancament de la seva divisió d’autobús, que opera a França, Espanya i Portugal, a causa de pèrdues recurrents, per centrar-se en el seu negoci principal que és el cotxe compartit. Malgrat que retirarà els seus autobusos de manera progressiva després de l’estiu, l’oferta de connexions internacionals "no caurà", asseguren fonts expertes. També ho sosté FlixBus, que afirma que s’assegurarà de cobrir-la. "Els preus dels avions s’estan disparant i cada vegada més gent es mou amb autobús", reitera.
Creixement "sense parar"
"L’oferta de connexions internacionals en bus creix sense parar des de la pandèmia", explica l’expert en mobilitat i director del Centre d’Estudis del Transport Terminus, Joan Carles Salmeron. Ho atribueix al fet que els preus són molt més econòmics que el tren, que "seria l’alternativa més lògica". "A Europa Flixbus té oferta de preus econòmics tant en bus com en tren, amb Flixtrain", afirma. A Espanya, falten connexions amb tren amb Europa i les internes "són molt més cares perquè cal pagar els preus d’una oferta que només existeix en alta velocitat", explica Salmeron. Alsa connecta Barcelona amb París, Lisboa i Milà. També s’encarrega de la connexió amb autobús entre Barcelona i Madrid, amb uns preus molt competitius davant el tren. "Van plens, des de Barcelona Nord surten dos autobusos alhora, i en hores punta fins a tres i quatre. Això equival a un tren complet, però amb quatre conductors i quatre vehicles dièsel recorrent la carretera", explica l’expert en mobilitat.
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