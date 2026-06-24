Proves d’accés a la universitat
Els estudiants catalans suspenen amb un 4,1 les Matemàtiques de les PAU
L’assignatura registra la nota més baixa de l’última dècada i cau dos punts respecte a l’any passat (6,12). Un 95,68% dels alumnes aproven la selectivitat amb una puntuació mitjana de 6,4, qualificació que està baixant des del 2021.
Pau Lizana Manuel
Un total de 33.145 estudiants catalans dels 34.642 que es van presentar han superat les proves d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria ordinària d’aquest any. El percentatge d’alumnat aprovat se situa en un 95,68%, i supera el resultat de l’any anterior (94,97%), segons la Conselleria de Recerca i Universitats. La nota mitjana de les PAU ha sigut de 6,403 –una qualificació que ha anat baixant des del 2021– i la mitjana d’accés a la universitat, de 7,167.
No obstant, el que més crida l’atenció dels resultats té a veure amb les Matemàtiques científiques: l’única de les 35 assignatures de les PAU amb una mitjana de suspens, un 4,18, la pitjor nota de l’última dècada. La xifra representa una caiguda de dos punts respecte a l’any passat (6,12). Les matemàtiques aplicades a les ciències socials han aprovat amb una nota mitjana de 5,64 que, no obstant, és de les mitjanes més baixes d’aquesta selectivitat. A les PAU de l’any passat, la nota mitjana de les Matemàtiques socials va ser un 5,06.
L’examen de les Matemàtiques científiques va generar moltíssimes queixes per part dels estudiants perquè els enunciats eren enrevessats, observacions que van compartir els seus professors. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va admetre ahir que la nota mitjana "no és satisfactòria", però va treure ferro a l’assumpte: "Les matemàtiques són tradicionalment un repte per als alumnes. No obstant, el model d’examen s’ajusta al currículum i l’estructura no ha canviat respecte a l’any anterior". I va defensar que el tipus d’examen "era el mateix" que el de l’any passat, quan les proves es van adaptar a la nova normativa estatal i van canviar el seu format.
No obstant, com passa amb la resta de matèries, la conselleria ha obert un procés de consulta amb els correctors dels 248.792 exàmens de les 35 assignatures per mirar d’obtenir "informació objectiva" sobre les proves i millorar les de pròximes edicions. "Aquestes preguntes i respostes són les que, de manera objectiva, ens il·lustraran com han resultat ser les proves", va defensar Montserrat. Sobre el fet que la nota mitjana hagi baixat per cinquè any consecutiu, la consellera va adduir que el canvi de model dels exàmens de l’any passat fa que aquesta tendència no sigui "significativa" i va defensar que són "uns bons resultats".
Els resultats per assignatura mostren millores en matèries com ara Llengua Catalana i Literatura (6,46), Llengua Castellana i Literatura (6,96), Física (6,84) i Llengua i Cultura Gregues (6,99). Malgrat les millores respecte al 2025, les notes són més baixes que en edicions anteriors. Així, en Llengua Catalana, la nota mitjana de 6,46 supera el 6,30 del 2025, però no les del 2024 (6,62), el 2023 (6,70) i el 2022 (7,08). El mateix passa a Llengua Castellana: el 6,96 és millor que el 6,40 del 2025, però no millora el 6,95 del 2024 ni el 7,39 del 2023.
Al costat oposat de la balança hi ha l’Anglès, que segueix en descens: la nota mitjana ha sigut de 6,71, per sota de les dels quatre anys anteriors (6,82, 7,08, 7,03 i 7,49). En Història, la nota baixa del 6,95 de l’any passat al 6,47 d’aquest any, i és la més baixa almenys des del 2022; i en Història de la Filosofia ho fa del 6,89 al 6,77, un valor per sobre de les notes assolides el 2023 (6,6) i el 2022 (6,12), tot i que no de la del 2024 (6,98). A més de les Matemàtiques, les assignatures amb notes mitjanes més baixes han sigut Ciències Generals (5,44), Geologia i Ciències Ambientals (5,42) i Tecnologia i Enginyeria (5,45).
Pel que fa a la procedència de l’alumnat, el 95,98% dels alumnes d’instituts públics han aprovat. Ho han fet amb una nota mitjana de 6,3 i una mitjana de batxillerat de 7,59. Als centres concertats i privats, el percentatge d’aprovats ha sigut del 97,22%. La nota mitjana de les PAU ha sigut del 6,5 i la de l’expedient, de 7,85.
Tres alumnes enxampats
Aquesta edició de les PAU era la primera en la qual es van instal·lar sistemes de detecció de dispositius mòbils. En el transcurs dels exàmens, es van detectar tres casos en què els alumnes van intentar utilitzar dispositius electrònics no autoritzats. Els detectors d’aquests aparells es van passar almenys una vegada pel 90% de les més de 1.400 aules on es van fer les proves. Aquests tres alumnes, així com tots aquells que van ser agafats copiant o utilitzant apunts no autoritzats, s’enfronten a mesures disciplinàries que poden anar des de la suspensió d’una prova en concret fins a l’anul·lació del conjunt dels seus resultats de les PAU.
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