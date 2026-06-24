Extrems de temperatura
Espanya acaba de viure els dos dies més càlids per a un mes de juny des que hi ha registres, amb una anomalia de fins a set graus
Una anàlisi de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) confirma que aquesta onada de calor ha polvoritzat els rècords de temperatura mitjana a Espanya i ha donat lloc a xifres de calor mai vistes per a un mes de juny
El canvi climàtic ha ‘injectat’ fins a quatre graus a l’onada de calor que travessa Europa i ha augmentat el risc d’un episodi extrem
Valentina Raffio
Per si la sensació asfixiant d’aquests dies no fos suficient, les dades ho confirmen. El 22 i el 23 de juny, els dos dies àlgids de la primera gran onada de calor de l’estiu a Espanya, es consoliden com els dos dies de juny més càlids des que hi ha registres. Una anàlisi de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) confirma que des de 1950 fins ara mai s’havien observat dues jornades tan càlides durant un mes de juny, quan se suposa que l’estiu tot just està començant i que, per tant, no hi hauria d’haver temperatures tan extremes. Però en aquesta ocasió, segons apunten els experts, l’onada de calor ha explotat fins al punt que ha generat una anomalia mitjana de la temperatura de fins a 7,1 graus i ha deixat centenars de rècords de temperatura fins ara impensables a tot el país. El mai vist.
L’anàlisi, publicada aquest dimecres, afirma que durant aquesta onada de calor «s’han produït multitud d’efemèrides en desenes d’estacions amb dècades de dades a la seva esquena. Sobretot en el cas del nord peninsular, que destaca entre les zones més colpejades per la calor d’aquests dies. Dimarts, per exemple, es va registrar el rècord absolut de temperatura a Cantàbria quan es van arribar a màximes de fins a 43,7 graus a Tama (Liébana). Un altre dels exemples més il·lustratius és el cas de Bilbao, una ciutat que al llarg de la seva història amb prou feines havia arribat al llindar dels 40 graus en una desena d’ocasions i aquest any, després de l’esclat de l’onada de calor, ha superat aquesta marca en almenys dues ocasions en un mes i que aquest dimecres, si es confirmen els pronòstics, és possible que torni a superar per tercer dia consecutiu.
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