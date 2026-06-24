maltractament
La fiscalia s’obre a acusar el pare del nadó d’intent d’homicidi
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona s’obre ara a acusar el pare del nadó presumptament maltractat a Barcelona d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa, a l’entendre que les lesions que presentava el petit –que va ingressar el 16 de març a l’Hospital Vall d’Hebron– "comporten un risc vital per al menor". Aquest dilluns, el jutge contra la violència sobre la infància i l’adolescència va atendre la sol·licitud dels fiscals Félix Martín i Elisabet Jiménez de mantenir a la presó el progenitor del menor per la gravetat de la pena que comporten els delictes de què se l’acusa, així com el risc de fuga i la possible obstrucció a la justícia. El magistrat també recull en aquesta resolució la possibilitat de l’existència, com manté el fiscal, d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa, cosa que comporta que la presó provisional pugui allargar-se fins a dos anys.
La fiscalia considera que en les últimes setmanes han aparegut "nous i gravíssims elements de càrrec" que obliguen "la requalificació dels fets", per la qual cosa es podrien ampliar els delictes que fins ara s’atribuïen a l’investigat –maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual amb penetració– a l’homicidi en grau de temptativa.
.Més enllà d’això, per a l’acusació pública, la presó provisional acordada per al pare inicialment per risc d’obstrucció a la justícia, reiteració delictiva i protecció de la víctima, és una mesura "proporcional, necessària i adequada", per la qual cosa entén que les mesures alternatives de llibertat plantejades per la seva defensa "són insuficients". La mare del nen es manté en llibertat amb càrrecs.
Les dues pediatres i el cirurgià de la Vall d’Hebron que van atendre el nadó van assegurar davant del jutge que les lesions que presentava el petit eren "traumàtiques", "no accidentals" i "sugestives" de maltractament infantil. El cirurgià va ser més explícit al donar detalls sobre la fissura anal que patia el nen, i va afirmar que havia sigut produïda per la introducció d’algun element, tot i que no va poder precisar si es va tractar d’un objecte o d’un membre corporal.
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