Consell de Ministres
El Govern dobla les ajudes a la dependència amb 6.200 milions extres
Les persones amb grau I de dependència passaran de percebre 76 a 90 euros al mes, les de grau II de 130 a 260 i les de grau III de 290 a 660 euros mensuals.
Iván Gil
Davant el setge judicial, el missatge que el Govern continua centrat a governar i desplegar la seva agenda. Com va anunciar aquest matí el president del Govern, Pedro Sánchez, el Consell de Ministres ha aprovat un decret amb una partida extra per a dependència de 2.218 milions d’euros el 2026. Si s’hi suma la quantitat per al 2027 la xifra ascendeix a una inversió total extra de 6.200 milions. Es tracta de la inversió "més gran dependència de la democràcia", segons va destacar el cap de l’Executiu, al multiplicar per cinc la quantitat total dedicada des del 2018, amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera, reforçar les cures per a les persones dependents i millorar les condicions laborals dels cuidadors.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, s’ha referit a un "dia històric per a la política social d’aquest país". El Govern, ha dit, "ha aprovat una inversió sense precedents per refundar el sistema de la dependència. Això no només suposa la inversió social més gran d’aquesta legislatura i de l’anterior, sinó que suposa l’ampliació més gran de la xarxa de protecció social en aquest país en dècades".
Amb aquesta inversió extra, segons ha detallat el president del Govern, les persones amb grau II de dependència comptaran amb el doble de finançament per garantir la seva atenció i els que tenen un grau III "veuran més que duplicat aquest recolzament". Tot això, ha afegit "mantenint el Grau III+ que aprovem fa menys d’un any per a persones amb una situació d’extrema dificultat, com els pacients amb ELA".
Les quanties per al grau III (gran dependència) pugen un 128%, i passen de 290 euros al mes a 660 euros; les del grau II (dependència severa) pugen un 100%, de 130 euros a 260 euros, i les del grau I (dependència moderada) pugen un 18%, de 76 euros a 90 euros, segons fonts del Ministeri de Drets Socials.
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