"Hi ha molta feina al darrere"
Una noia de Girona, dos nois de Barcelona i un altre de Tarragona es troben entre les notes més altes de les PAU. Laura Tallada, la número u, cursarà el doble grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades.
«Em trobo tot d’una que el meu futur és brillant», assenyala un dels alumnes
Montse Baraza
Les bones notes de les PAU no arriben pas per casualitat. Són fruit d’una feina constant i d’un batxillerat clavant els colzes. "Hi ha molta feina al darrere; es tracta de ser constant", resumeix Laura Tallada, l’alumna que més bons resultats ha obtingut a Catalunya (9,90).
Laura Tallada Fàbrega.
Aquesta alumna de batxillerat humanístic a l’Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles (Pla de l’Estany) té la millor nota de la selectivitat 2026 a Catalunya amb un 9,90. Aquesta jove de 17 anys, a qui la notícia va agafar ahir de vacances de desconnexió amb amigues a Menorca, ha tret un 10 en totes les matèries de les PAU excepte en Llengua Castellana, en què ha tret un 9,5, i en Llengua Catalana, en què ha tret un 8,5. La jove, que encara no ha fet 18 anys, estudiarà el doble grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades que ofereix la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La nota de tall per a aquesta carrera era d’un 10,1 el curs passat.
La Laura admet que no s’esperava treure la millor nota de Catalunya a les PAU. "Esperava una bona nota, però no això. M’he quedat una mica sorpresa. Estic molt contenta, satisfeta i orgullosa", explica. El seu secret ha sigut "portar-ho tot al dia". La clau, explica, és "ser constant. La selectivitat és un dia, però hi ha tota una feina constant al darrere". De fet, explica que tot i que és exigent amb ella mateixa i el batxillerat ha sigut "molt exigent", ha aconseguit mantenir els nervis temperats. La seva nota final de batxillerat és de 9,91.
Tomás Alfonso Torralbo Stanciu.
Aquest jove, juntament amb tres alumnes més, ha tret la millor nota de selectivitat (9,80) a la demarcació de Barcelona. "Estic molt, molt content", afirma ell, tranquil i afable. Primer, perquè l’esforç dels dos anys de batxillerat cursats a l’institut públic Torre del Palau, de Terrassa (Vallès Occidental), i l’empenta final de la selectivitat "han pagat la pena". I segon i sobretot perquè podrà accedir al doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que any rere any presenta la nota de tall més endimoniadament alta d’accés a la universitat.
"La veritat és que m’ha anat més bé que no em pensava", afirma en Tomás, encara desconcertat per una notassa amb què espera començar, ara sí, un gran estiu després d’haver estudiat per a la selectivitat "entre cinc i sis hores cada dia". "Crec que si treballes de manera constant arribes bé a la selectivitat", afegeix. En Matemàtiques, que ha sigut l’os endimoniat d’aquestes PAU, ha tret un 10. ¿La nota més baixa? Un 9,5 en Català i en Física. Com a hobby té la guitarra, que ha après a tocar de "manera autodidàctica" rock dels anys 80 i 90, la seva música "favorita".
Joan Torrecillas.
A aquest alumne del Liceu Politècnic de Sant Cugat (Vallès Occidental) li pertany una de les tres millors notes de selectivitat a la demarcació de Barcelona (9,80). La notícia el va agafar ahir al metro de Roma, ciutat on, "després de l’esforç", començarà "el gran l’estiu" de la seva vida. El seu desig és cursar un doble grau de Matemàtiques i Telecomunicacions al Centre de Formació Interdisciplinària Superior de la Universitat Politècnica de Catalunya (CFIS), orientat a estudiants d’alt rendiment. "Per accedir-hi hauré de fer una prova, però, en cas que no surti bé, em matricularé en el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona".
Miquel Edo Mas.
Alumne de l’Institut Baix Camp de Reus (Baix Camp), té la millor nota de la demarcació de Tarragona amb un 9,7. "La notícia em va arribar quan estava amb l’àvia mirant àlbums de fotos i absort amb el passat; ara em trobo de sobte que el meu futur és brillant", explica rient-se de la casualitat. El jove es mostra "sorprès" i assegura que "encara ho processa". En Miquel explica que "les PAU són el reflex de com ha anat el batxillerat", que ell ha cursat en la modalitat social Humanístic.
Gràcies als bons resultats en el batxillerat, en Miquel ha aconseguit una beca a ESADE, a Barcelona, per estudiar el grau d’Empresa i Humanitats. Sobre quin pot ser el seu futur, s’imagina una carrera enfocada a l’empresa "amb impacte social".
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Necrològiques del 23 de juny del 2026
- Dos nens de 2 i 4 anys moren dins d'un cotxe en plena onada de calor a França
- El fiscal demana 40 anys de presó pel presumpte autor del crim masclista del carrer Gaudí de Manresa de l'any 2023
- Salvador Illa lloa el llegat de CDC i de Pujol en l'acte de donació dels fons documental convergent a l'Arxiu Nacional
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí