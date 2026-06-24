Tornada a la normalitat
Arrenca el macrodispositiu de neteja després de la revetlla de Sant Joan a les platges de Barcelona
Els ajuntaments activen a primera hora un desplegament reforçat per tornar la normalitat a les platges de l’àrea metropolitana
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El Periódico
Poc després de les 6.30 hores del matí d’aquest dimecres ha començat el gran dispositiu de neteja de platges a Barcelona i, en general, a tot el litoral català, després d’una nit de festa i pirotècnia que no és precisament coneguda pel civisme ni la sensibilitat amb el medi ambient de molts dels seus participants.
Aquesta nit, les platges catalanes han tornat a ser un dels llocs més freqüentats de la nit més curta de l’any, amb milers de persones que s’han concentrat a l’arena per sopar, fer ‘botellon’, tirar petards i ballar al ritme dels altaveus i també, per què no, fer un capbussó nocturn, i és que aquest any la celebració també ha vingut marcada per l’onada de calor. Això sí, una vegada ha acabat la festa, molts dels que han triat la costa per celebrar l’arribada de l’estiu també han deixat allà mateix innombrables bosses de plàstic, ampolles, vasos, burilles i altres elements contaminants.
Ja sabent que aquest incivisme és habitual cada any, a les 6.00 h la policia ha activat el desallotjament progressiu de tot el litoral de Barcelona. Entre aquella hora i les 6.30 h, l’arena ha de quedar buida perquè els treballadors municipals del servei de neteja comencin a treballar a la zona. El consistori ha informat que la brigada de neteja s’ha reforçat aquest dimecres amb 532 empleats i 223 vehicles per retirar runa a l’arena i altres punts de celebracions al llarg de la capital catalana.
L ’Ajuntament de Barcelona ha assenyalat que l’operatiu de neteja que just acaba de començar té l’objectiu que aquest espai públic pugui tornar a la normalitat al més aviat possible, i que al llarg d’aquest matí els banyistes i passejants puguin disfrutar de les platges amb un paisatge més digne del que s’ha vist abans que arribin els equips de neteja.
Neteja a l’àrea metropolitana
Així mateix, fora de la capital catalana, l ’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),en col·laboració amb els vuit ajuntaments metropolitans del litoral, ha desplegat un dispositiu especial de neteja intensiva de les platges des de Montgat fins a Castelldefels. Aquest també ha començat a prop de les 6.00 hores d’aquest dimecres i està previst que acabi cap a les 9.30 h.
En aquest dispositiu especial es desplegaran 160 treballadors, tres camions compactadors, nou cribadores, tres quads i 29 vehicles 4x4. Sis dels vehicles 4x4 estan dotats amb equips d’aigua a pressió, que serviran per refredar les possibles fogueres des de primera hora, per poder retirar-les amb seguretat i rapidesa, i per netejar els equipaments i el mobiliari. També hi haurà 15 contenidors auxiliars de 12 metres cúbics per a la recollida manual de residus, 31 contenidors auxiliars de platja als accessos, tres retroexcavadores i un camió tot terreny amb grua.
L’AMB ja ha protagonitzat campanyes de neteja massiva en els últims anys per buscar que les platges metropolitanes estiguin llestes per al bany des de primera hora del matí del 24 de juny. Un repte majúscul si es té en compte que l’àrea de Barcelona suma un total de 42 quilòmetres de platges que s’estenen des de Castelldefels fins a Montgat.
També s’està realitzant una neteja 100% manual a les platges dels espais naturals del delta del Llobregat. A més, cinc persones de l’equip tècnic de l’AMB estaran distribuïdes per diferents platges per coordinar totes aquestes tasques i fer-ne el seguiment.
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