90.000 persones a les platges
Onze detinguts i una baralla amb matxets a la platja de la Mar Bella és el balanç d’una revetlla de Sant Joan «intensa però relativament tranquil·la»
La Guàrdia Urbana ha desallotjat a les 6.30 hores del matí les platges de la Nova Icària, el Bogatell, la Mar Bella, la Nova Mar Bella i Llevant
Milers de persones prenen el litoral de Barcelona en una revetlla de Sant Joan tòrrida
Glòria Ayuso
La revetlla de Sant Joan a Barcelona s’ha saldat amb 11 detinguts, una agressió amb arma blanca a la platja de la Mar Bella i prop de 90.000 persones concentrades al litoral de la ciutat durant la nit. Tenint en compte l’elevada afluència habitual en aquesta celebració, el tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha fet un balanç positiu i ha assegurat que ha sigut una revetlla «intensa però relativament tranquil·la».
La principal incidència de la nit va ser una baralla amb matxets a la platja de la Marbella. Com a conseqüència, una persona va resultar ferida per arma blanca amb una ganivetada a l’esquena que li va provocar una ferida oberta, tot i que no es tem per la seva vida. El presumpte autor de l’agressió va ser detingut.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va realitzar 32 assistències i va efectuar 77 trasllats a centres mèdics, en cap dels casos amb risc per a la vida dels afectats.
Batlle ha destacat que la preocupació per la proliferació d’armes blanques continua sent un dels principals reptes per als cossos policials. «Ens ha preocupat la mida d’alguns d’aquests instruments. Una ganivetada, una rascada amb dos centímetres de diferència, pot conduir a la mort», ha advertit. En aquest sentit, ha recordat que la Guàrdia Urbana manté una intensa activitat preventiva de decomís d’armes blanques i que tots els vehicles patrulla disposen de detectors per localitzar-les.
El responsable de Seguretat ha assenyalat que durant concentracions multitudinàries com la revetlla s’intensifiquen els controls per retirar aquest tipus d’armes, tot i que també ha recordat que en una nit com Sant Joan «la gent també va a sopar i porta instruments per tallar el pa», per la qual cosa és necessari analitzar cada cas.
La nit va deixar a més 60 contenidors cremats i va obligar a desplegar un ampli dispositiu conjunt entre Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Portuària. Batlle ha agraït especialment el treball dels serveis de neteja, que van començar a actuar una vegada finalitzat el desallotjament de les platges.
A les 6.30 hores ha començat la tasca de desallotjar les platges. A les 8.30 totes estaven aclarides, cosa que ha permès treballar al dispositiu de neteja.
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