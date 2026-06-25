Projecte pioner a Espanya
Catalunya estrena a l’AP-7 un sistema per controlar irregularitats de camions i autocars sense necessitat de parar-los
Aquesta tecnologia podrà detectar si un vehicle pesant té assegurança, porta l’ITV caducada o va passat de càrrega
La xarxa la formaran vuit punts de control en antics peatges; set a l’AP-7 i un a la C-33
David López Frías
«Qui ens havia de dir que transformaríem els antics peatges en aquests punts de control de vehicles pesants, amb una tecnologia tan avançada i en benefici de la ciutadania». Així s’expressava aquest dijous Silvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, durant la presentació d’un projecte pioner a Espanya: la xarxa d’estacions de control i anàlisis del transport de viatgers i mercaderies per carretera; un sistema intel·ligent que permetrà detectar irregularitats de camions i autocars de forma remota i en temps real, sense necessitat de parar-los. Amb això, el Govern aspira a millorar la seguretat en vies com l’AP-7, l’artèria més gran del litoral mediterrani, per la qual circulen diàriament més de 20.000 camions.
El projecte, en el qual s’han invertit 4,4 milions d’euros, implementa la tecnologia més nova existent a tota la xarxa viària espanyola. Seran vuit punts de control instal·lats en antics peatges: set d’ells a l’AP-7,des de la Jonquera (Girona) fins a Vila-seca (Tarragona) i un a la C-33 a la Llagosta. L’acte de presentació ha tingut lloc precisament a l’antic peatge de Martorell.
Accés remot a informació
¿En què consisteix exactament aquest projecte? Totes les estacions estan formades per un arc instal·lat sobre la calçada i equipat amb sensors, càmeres,sistemes de pesatge dinàmic i connexió a bases de dades. Aquest conjunt d’eines permet identificar selectivament els vehicles amb més probabilitat d’incomplir la normativa, augmentant l’eficàcia dels controls i reduint riscos a la xarxa viària.
Quan detecti una irregularitat, la matrícula apareixerà als plafons lluminosos i el sistema avisarà la policia
Així, per exemple, les càmeres, molt similars als radars, permetran llegir lesmatrícules. Immediatament, el sistema les identificarà i mostrarà diversos resultats, com si el vehicle pesant té o no segur o l’ITV caducada. Aquests mateixos sensors podran accedir als tacògrafs dels camions. «Tots els camions que fan rutes internacionals estan obligats a portar tacògrafs de segona generació», han apuntat els Mossos d’Esquadra. El tacògraf de segona generació revela immediatament totes les dades que necessita saber la policia: quines velocitats ha assolit el vehicle pesant, quant temps porta circulant o quant ha durat cada descans obligatori.
A més, unes plataformes a l’asfalt podran determinar el pes que té qualsevol vehicle que passi per sobre d’elles, fins a 200 quilòmetres per hora. Permetrà saber immediatament si algun camió circula passat de càrrega.
La matrícula als panells lluminosos
En cas que es detecti que un dels camions està infringint alguna norma, el sistema envia la informació immediatament als Mossos i també envia un missatge als plafons lluminosos rotatius de la via. Aquests mateixos on s’avisa els conductors que hi ha un radar o una avaria pròxima. Allà apareixerà la matrícula del camió que incompleix les normes.
Seran dos plafons consecutius els que indicaran al camioner que s’ha d’aturar. Alhora, una patrulla dels Mossos d’Esquadra es dirigirà cap a l’infractor per aturar la seva marxa en un espai segur i procedir a prendre les mesures necessàries.
En marxa parcialment
El sistema ja està funcionant de manera parcial. La bàscula que mesura el pes i les càmeres que llegeixen els tacògrafs ja estan operatius. Falta el lector de matrícules, però des de la Conselleria de Territori han explicat que ja s’està treballant perquè el sistema funcioni per complet al més aviat possible. No s’han donat terminis de forma oficial, però s’espera que aquesta part també entri en funcionament abans que acabi aquest any.
¿On són els vuit punts de control? A l’AP-7, la xarxa comença al nord, a l’antic peatge de la Jonquera, en sentit sud. Hi ha un altre punt al vell peatge de la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord i sud. Al de Martorell també hi ha punts de control en els dos sentits. I és que, segons la conselleria, aquest és el punt que més volum diari de camions registra, ja que hi poden arribar a circular fins a 28.000 vehicles pesants al dia. Tanca aquesta xarxa pel sud el punt de Vila-seca, igualment ubicat a l’antic peatge i que també controlarà els dos sentits de la marxa. La vuitena estació és a la C-33, a l’antic peatge de la Llagosta, en sentit nord.
«No es tracta d’un sistema que tingui la funció de sancionar», explica Ramon Lamiel, director del SCT, que ha remarcat l’avenç que suposarà un sistema d’aquest calibre: «Abans portàvem a terme macrocontrols en què paràvem més de 4.000 camions. En aquests controls, aproximadament el 70% incomplien alguna norma. Aquest sistema ens permetrà ser més selectius», ha remarcat.
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
- Desenes d'adolescents es barallen de matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari
- Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu
- La cantant Rosalia protagonitza un gran mural al carrer a la ciutat de Palerm
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- Una inspecció dels Mossos a Sant Ponç acaba amb 10 infraccions denunciades
- La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble