Detenen quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat
Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions, que també ha permés destapar centres a Esplugues de Llobregat
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny a Olesa de Montserrat i a Esplugues de Llobregat cinc persones d'entre 32 i 60 anys com a presumptes autors d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. Es tractaria de quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques. La investigació es va iniciar a finals d'abril després que els agents tinguessin coneixement, a través de les manifestacions d'un testimoni, de la possible existència d'activitats professionals irregulars en centres odontològics. Segons el testimoni, diverses persones estarien exercint funcions pròpies de professionals sanitaris sense disposar de la titulació legal exigida per desenvolupar aquesta activitat.
Davant dels indicis existents, els investigadors van iniciar les gestions pertinents per tal de corroborar els fets. Durant la investigació es va prendre declaració a diverses persones que manifestaven haver estat víctimes de tractaments presumptament fraudulents i es van fer vigilàncies discretes sobre els centres investigats.
Les declaracions van permetre constatar que diverses víctimes haurien patit seqüeles físiques derivades de les intervencions mèdiques fraudulentes, així com possibles estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no finalitzats.
En el marc de la investigació, el Departament de Treball i el Departament de Salut van col·laborar en la inspecció, amb la finalitat de detectar possibles infraccions administratives i penals relacionades amb l'activitat desenvolupada.
Amb els indicis recollits, els investigadors van sol·licitar l'entrada i perquisició judicial a les clíniques investigades, la qual va ser autoritzada pel jutjat d'instància i instrucció corresponent. El 17 de juny, es van fer els escorcolls en dues clíniques dentals a Olesa i Esplugues, durant els quals es va corroborar que s'estava oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents.
A més, es van intervenir aparells informàtics, així com documents d'agenda de visites, i es va constatar que no es complien les condicions tècniques i sanitàries mínimes amb el material i els aparells que s'utilitzaven en aquest tipus de clíniques, localitzant fins i tot material rovellat i productes sanitaris caducats.
Els agents de la Unitat d'Investigació de Martorell i de la Unitat Central de Consum van precintar policialment els dos centres i posteriorment el jutjat que porta la causa va ratificar judicialment aquest tancament provisional pel risc per a la salut de les persones.
Els arrestats, sense antecedents policials, van passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Martorell.
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