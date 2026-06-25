Els bombers estabilitzen finalment l’incendi de Sant Quirze Safaja
El foc va obligar a confinar per precaució els veïns del poble i d’un càmping pròxim, i a tallar la carretera BV-1341 / Les flames van cremar 14 hectàrees d’àrea forestal i cultius
Guillem Costa
Un incendi declarat al sud-est de Sant Quirze Safaja (Moianès) ahir al migdia va obligar a confinar els veïns del poble i d’un càmping pròxim. A més, es va haver de tallar la carretera BV-1341 i limitar els accessos a la carretera C-59. Les flames, que van avançar en trajectòria ascendent i que van cremar per moments a "alta intensitat", van afectar una àrea forestal i alguns cultius que hi havia situats a la zona.
No obstant, el foc, després de sis hores de feina intensa i gràcies a les condicions climatològiques favorables, va ser estabilitzat pels bombers. Això significa que el foc és a prop de considerar-se controlat. En total, els terrenys cremats arribaven ahir a unes 14 hectàrees, segons el càlcul del cos d’Agents Rurals.
La mesura de confinar el poble es va prendre de manera preventiva per la presència de fum, visible des de gairebé tota la comarca. El punt d’avenç del foc, en què els mitjans aeris van posar el focus principal, va progressar a ritme constant en direcció nord. Però la cua, pròxima al restaurant i al càmping, es va aconseguir perimetrar i no va preocupar en excés, ja que els bombers van aconseguir "ancorar-la" a la carretera per evitar-ne la propagació. De fet, el càmping L’Illa, que té una capacitat màxima per a 400 persones, va quedar a la zona de la cua del foc i la seva situació no va arribar a preocupar especialment en cap moment.
També es va haver de confinar el restaurant El Revolt, pròxim a la zona. L’accés a l’espai natural de Sant Miquel del Fai, que queda també a la part sud respecte al focus principal, es va tancar per prevenció. La part més activa del foc va avançar cap a un terreny més elevat i va anar perdent intensitat. Tot i així, les cendres van arribar fins a localitats properes com Moià.
Els bombers es van emplaçar als dos flancs de l’incendi i van treballar amb una línia d’aigua i les descàrregues dels mitjans aeris. Les tasques d’extinció, que van arribar a comptar amb 25 dotacions terrestres, quatre helicòpters bombarders i dos avions activats, es van centrar sobretot en el costat dret per evitar que s’obrís i el foc es propagués. Però després, l’únic flanc actiu va passar a ser l’esquerre, en una zona rocosa. El fet que el focus principal estigués situat entre quatre pistes forestals va facilitar l’estratègia dels bombers.
El vent sobre el terreny tenia una intensitat de 13 quilòmetres per hora, una velocitat bastant reduïda, i no està previst que augmenti d’intensitat en les pròximes hores, cosa que dona tranquil·litat a l’operatiu. Tot i així, les temperatures, un factor de risc per als incendis forestals, són elevades, per sobre dels 30°C.
Sinistres simultanis
Al llarg de tota la jornada de Sant Joan, el perill d’incendi va ser elevat en una trentena de municipis que van haver d’activar el nivell tres del Pla Alfa. Els bombers van afrontar focs simultanis, tot i que el que més preocupació va generar va ser el de Sant Quirze Safaja.
Durant el matí, es van declarar diversos incendis de vegetació petits i altres en camps agrícoles, mentre que a la tarda es va detectar una columna de fum en una zona de difícil accés a la Coma i la Pedra, a prop del port del Comte (Solsonès), on es va haver de transportar un grup dels bombers en helicòpter. A més, a Piera (Anoia), es va treballar en un incendi que va afectar una urbanització amb presència d’arbres entre les cases.
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