Col·lectiu queer
El grup Fades denuncia una agressió homòfoba durant un concert a Vilassar de Mar
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El Periódico
El grup musical Fades ha denunciat haver estat víctima d’una agressió homòfoba durant un concert aquest dimarts a Vilassar de Mar, on una part del públic els va llançar glaçons de gel mentre actuaven. L’origen dels atacs contra la banda, formada pels mallorquins Ferran Pi, Vicenç Calafell i Àngel Exojo, sembla estar relacionat amb la seva estètica queer.
Així ho ha denunciat el grup en un comunicat publicat a les seves xarxes socials, en què va justificar la decisió de suspendre l’espectacle després d’haver patit els atacs fins a tres vegades. Els organitzadors de l’esdeveniment, l’associació local La Rierada, també han denunciat els fets i han subratllat que les persones responsables d’aquest comportament no seran mai benvingudes als seus actes.
Fades ha remarcat que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només deu concerts de la gira. També han denunciat que sovint són objecte d’«amenaces i d’un odi generalitzat» a les xarxes socials.
La banda atribueix aquests atacs a grups d’extrema dreta que els retreuen «ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes».
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