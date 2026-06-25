Les morts per calor a BCN es van incrementar un 57% el 2025
L’Agència de Salut Pública estima que les altes temperatures van segar 370 vides a la ciutat entre el maig i el setembre / En l’última dècada les víctimes a la capital per la canícula pugen a 3.500
Jordi Ribalaygue
La primera onada de calor a Catalunya, que anticipa un estiu que torna a augurar-se tòrrid, ha posat en guàrdia els equips sanitaris, sabedors que l’ambient asfixiant pot fer efecte en grups de risc. És el cas de menors, treballadors exigits a fer esforços físics i famílies amb dificultats per refrigerar la llar per escassetat d’ingressos. El temps sufocant també pot agreujar l’estat de pacients que consumeixen fàrmacs o tenen una salut fràgil. Fins i tot pot matar-los. El sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l’Institut de Salut Carlos III atribueix 13 morts a l’escalada de les temperatures a Catalunya aquest juny, totes esdevingudes entre dilluns i dimarts d’aquesta setmana.
Estudis mèdics atribueixen desenes de morts als termòmetres disparats de les últimes temporades estivals. Només a la capital de Catalunya, les morts que es justifiquen per la calor en l’última dècada pugen a més de 3.500. La quantitat s’extreu dels informes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que va començar el 2024 a calcular la mortalitat imputable a l’increment de la temperatura a la ciutat. L’òrgan públic ha estimat els òbits que associa a la pujada dels termòmetres entre els mesos de maig i setembre del 2016 al 2025. "S’ha detectat un nombre considerable de morts atribuïbles a les temperatures elevades, amb un impacte més gran en dones i avis", recull el dictamen.
La suma dona que, segons l’ASPB, entorn de 3.538 persones van morir a causa del clima abrasador a Barcelona en els últims 10 anys. Del total, unes 370 morts van tenir lloc el 2025, el cinquè exercici amb més defuncions de la dècada passada. D’acord amb els balanços de l’organisme dependent de la Generalitat i de l’Ajuntament, l’estiu a la ciutat va ser encara més letal el 2016 (386 morts vinculades a la calor), el 2017 (474), el 2018 (417) i el 2022 (535). L’any 2024, van ser 236 les morts que registra l’ASPB, la qual cosa dona un increment del 57% el 2025 respecte a l’any anterior.
Les anàlisis de l’agència constaten que l’amenaça de morir per la canícula "no és homogènia en els diferents grups poblacionals i és més elevada en les dones i en les persones que tenen 75 anys o més". L’ASPB xifra que unes 1.965 dones van morir a Barcelona entre el 2016 i el 2025 a causa de l’ambient tòrrid. Acaparen el 55,54% de les morts relacionades amb l’excés de temperatures.
La incidència de la mortalitat per calor a Barcelona sempre ha sobresortit més en la població femenina que en la masculina en l’última dècada, tot i que la diferència es va accentuar l’any passat. Es comptabilitzen uns 307 òbits de dones que s’imputen al temps calorós el 2025, gairebé el 83% del total, i una taxa de 34,07 morts de dones per 100.000 persones a causa de les temperatures adverses. En el cas dels homes, el recompte va ser de 6,38 morts per 100.000 habitants. "Les dones tenen sistemàticament taxes de mortalitat per calor més elevades que els homes", corrobora l’ASPB.
Al seu torn, els veïns de la ciutat amb 75 anys o més són les víctimes més propícies quan el termòmetre no concedeix respir. Es computen entorn de 2.958 morts de persones grans d’aquesta edat per les temperatures desmesurades des del 2016, incloses 297 el 2025. Es van quantificar 171,03 morts per 100.000 persones en més grans de 75 anys a causa de la calor l’any passat.
Impacte significatiu
L’agència afirma que del balanç es desprèn que "la calor té un impacte significatiu en la mortalitat" a Barcelona. El 8% de la mortalitat total a la capital entre el maig i el setembre del 2025 es vincula a les temperatures inclements. L’últim exercici va ser d’impacte alt, qualifica l’ASPB, que projecta que es van donar 21 òbits per 100.000 habitants motivats per la climatologia severa, per sobre de les 18 defuncions sobre la mateixa ràtio el 2023 i les 14 del 2024.
Al seu torn, l’agència assenyala que, "tot i que el risc de mortalitat és més gran durant els episodis de calor extrema, els dies de calor menys intensa acumulen més mortalitat atribuïble, perquè són més freqüents". L’organisme manifesta que "no s’ha de posar només el focus" en els esporàdics pics desmesurats de temperatures, sinó que "la calor sostinguda durant l’estiu, tot i que no sempre arribi als llindars més alts, també té un impacte rellevant" sobre la quantitat de morts.
"Del maig al setembre hi ha més dies de calor moderada que amb temperatures extremadament càlides", constata l’anàlisi. Argumenta que "són aquells dies amb temperatures càlides moderades (o no extremes) els que contribueixen més a l’impacte en mortalitat per la calor que els dies en què s’ha arribat a temperatures extremadament càlides".
El 2025, es van anotar quatre dies en què es va depassar el llindar de calor intensa, 34,3 graus centígrads, segons va establir l’ASPB l’any passat. El registre es va depassar dilluns passat per cinc dècimes a Barcelona. Per sobre d’aquesta temperatura aguda, es van produir unes 58 morts a la capital catalana l’any passat, incloses unes 43 dones que van perdre la vida, d’acord amb l’estudi. En una d’aquelles quatre jornades es van arribar a nivells de calor extrema, al sobrepassar-se els 36,3 graus. L’òrgan sanitari afirma que les altíssimes temperatures durant aquest únic episodi van suposar al voltant de 22 morts, amb unes 17 dones mortes a Barcelona.
El dictamen de l’ASPB estipula que, entre el maig i el setembre del 2025, "el risc de morir va augmentar un 44% quan les temperatures van arribar al llindar de calor intensa (34,3ºC) respecte a un dia amb temperatura confortable (25,3ºC)". Afegeix que l’increment va ser "molt superior" en dones (74%) en comparació amb els homes (16%) i els avis (50%).
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