La missió Euclid fa la fotografia més detallada de la Via Làctia
El treball, liderat per l’Agència Espacial Europea, podria servir per accelerar la recerca d’exoplanetes al voltant d’altres estrelles.
Valentina Raffio
Tota la nostra existència cap al voltant d’una estrella. El que som, el que hem sigut i el que aspirem a ser depèn d’un astre que, vist des de la immensitat del cosmos, no és més que un diminut punt de llum. A la Via Làctia, el Sol és una estrella corrent entre desenes de milions. Poques imatges il·lustren amb tanta claredat la nostra presència en l’univers com l’obtinguda per la missió europea Euclid, que presenta una fotografia de més de 60 milions d’estrelles que estan concentrades al centre de la nostra galàxia.
Els científics la descriuen com la fotografia més gran i detallada mai feta del cor de la Via Làctia. Aquesta instantània no només ofereix una nova perspectiva del nostre lloc en el cosmos, sinó que també permetrà estudiar i pesar planetes situats a milers d’anys llum de la Terra.Tota la nostra existència hi cap al voltant d’una estrella. Els que som, els qui hem sigut i els qui aspirem a ser depenen d’un astre que, vist des de la immensitat del cosmos, no és més que un diminut punt de llum. A la Via Làctia, sense anar més lluny, el Sol és una estrella corrent entre desenes de milions. Són molts els descobriments que ens ajuden a comprendre com de petita, alhora que extraordinària, que és la nostra presència en l’univers. Però poques imatges l’il·lustren amb tanta claredat com l’obtinguda per la missió europea Euclid que, per primera vegada, presenta una fotografia de les més de 60 milions d’estrelles concentrades al centre de la nostra galàxia. Els científics la descriuen com la fotografia més gran i detallada mai presa del cor de la Via Làctia, una instantània que no només ofereix una nova perspectiva del nostre lloc en el cosmos, sinó que també permetrà estudiar i pesar planetes situats a milers d’anys llum de la Terra. La foto, que va ser presentada ahir en una conferència organitzada per l’Agència Espacial Europea (ESA), va ser capturada el 23 de març del 2025 quan la missió Euclid va dirigir la seva mirada cap al centre de la Via Làctia.
Milions d’estrelles
Va passar un total de 26 hores reunint informació per detectar l’existència de milions d’estrelles individuals la brillantor de les quals no havia pogut ser capturada. La fotografia final és un mosaic format per nou observacions consecutives, cada una capaç de cobrir una porció del cel i que, en el seu conjunt, mostren de forma inèdita com és el cor de la nostra galàxia. Els responsables de la missió afirmen que, a diferència d’altres telescopis, Euclid ha aconseguit capturar una imatge més nítida, més detallada i de forma més ràpida que qualsevol altre instrument llançat fins ara.La fotografia, presentada aquest dimecres en una conferència organitzada per l’Agència Espacial Europea (ESA), va ser capturada el 23 de març del 2025 quan la missió Euclid va dirigir la seva mirada cap al centre de la Via Làctia i, després de focalitzar els seus instruments en una de les regions més remotes i misterioses del nostre veïnat còsmic, va passar un total de 26 hores reunint tota la informació necessària per detectar l’existència de milions d’estrelles individuals la brillantor dels quals, fins ara, no havia pogut ser capturada. Segons expliquen els especialistes, la fotografia final és en realitat un mosaic format per nou observacions consecutives, cada una capaç de cobrir una porció del cel i que, en el seu conjunt, mostren de forma inèdita com és el cor de la nostra galàxia. Els responsables de la missió afirmen que, a diferència del que ha aconseguit altres telescopis i observatoris, Euclid ha aconseguit capturar una imatge més nítida, més detallada i, sobretot, de forma més ràpida que qualsevol altre instrument llançat fins ara per la nostra espècie.
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