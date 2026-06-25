"¡Quines ganes de jugar!"
Entitats com Pere Tarrés i Fundesplai donen el ‘txupinazo’ de sortida a la campanya d’estiu amb les primeres colònies de la temporada, plenes d’activitats que permeten als nens guanyar autonomia, socialitzar i connectar amb la natura, a més de facilitar la conciliació familiar.
C. S.
"Del que més ganes tinc és de la piscina". El Mateo, de 6 anys, ho té clar. Després de dies comptant les hores perquè s’acabés el curs, per fi ha començat una de les experiències que més ha esperat durant l’any: les colònies d’estiu. Com ell, milers de nens i joves de tot Catalunya canvien aquests dies les aules per motxilles, excursions, jocs, amistats i activitats a l’aire lliure. A final del curs escolar, entitats com Pere Tarrés i Fundesplai donen el txupinazo de sortida a la campanya d’estiu amb les primeres colònies de la temporada. "Aquests dies són el meu moment preferit de l’any, quan millor m’ho passo", explica Unai, un dels nens que va de colònies amb Fundesplai.
El primer autocar de Fundesplai va sortir divendres passat des de Barcelona amb una vintena de nens de l’esplai Tropezando con Suerte, camí de la casa de colònies La Cinglera, a Vilanova de Sau (Osona). Allà es van trobar amb altres grups procedents de Montcada i Canovelles fins a sumar prop de 70 nens, que passen aquests primers dies de vacances entre jocs, excursions, caiacs i activitats en plena natura.
Noves amistats
Mentre els monitors carreguen equipatges i les famílies s’acomiaden, l’emoció es barreja amb els nervis. "He estat nerviós aquests dies pensant que s’acabava el col·le i començaven les colònies", reconeix el Mateo. A més de la piscina, espera fer una cosa que per a molts és la millor part de l’experiència: "Tinc ganes de fer amics nous".
La il·lusió també es comparteix entre els més petits de la colla. La Valeri i l’Ian expliquen, entusiasmats, que compten les hores per banyar-se a "la piscina, per fer les activitats de la nit i, sobretot, per anar en caiac". "Acabem de sortir del col·le ara mateix i ja ens en anem de colònies. Estic molt contenta i nerviosa", afegeix la Valeri.
L’Adriel i l’Unai coincideixen: "¡Quines ganes de tirar-nos a la piscina, divertir-nos i jugar!". I afegeixen un altre clàssic de les colònies: "Les activitats de nit són molt divertides: fer jocs nocturns amb les llanternes ens agrada molt". L’Adriel explica que no és la primera vegada que va de colònies: "Hi he anat un munt de vegades i sempre tinc ganes de tornar-hi".
Per a molts, les colònies comencen molt abans d’acomiadar-se dels pares i pujar a l’autobús: el moment de fer la maleta també és una tasca que viuen amb emoció. "Volia començar a fer-la fa setmanes, però la mare ha volgut fer-la aquests últims dies", comenta l’Unai. Entre els imprescindibles destaquen la crema de sol, les xancletes, les gorres "i sobretot les ulleres de sol", afegeix l’Adriel.
Lluny de pares i mares
Tot i que els més petits no amaguen l’emoció que tenen de passar uns dies fora de casa fent activitats diferents, per a molts és la primera vegada que se separen dels pares. "Trobaré a faltar la mare a la nit, però em fa molta il·lusió anar per primera vegada de colònies i fer activitats a la natura", reconeix l’Ian. Dormir fora de casa és una de les experiències més emocionants que viuen. "M’agrada dormir amb els meus amics perquè ens podem quedar una bona estona parlant i rient", explica l’Unai.
Per a moltes famílies, les colònies són molt més que uns quants dies de diversió. Són una oportunitat perquè els seus fills guanyin autonomia i es relacionin amb altres nens. "És una activitat molt bonica i creativa en la qual els nens es fan més autònoms", apunta l’Ashley. També assenyala l’impacte favorable que tenen en l’organització familiar durant l’estiu. "Ajuda a la conciliació familiar, perquè som moltes les famílies que treballem durant l’estiu".
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