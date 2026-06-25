Risc d’un episodi extrem
Una anàlisi assenyala que l’acció humana i l’augment d’emissions de gasos amb efecte hivernacle són responsables de l’extrema intensitat de les onades de calor.
Valentina Raffio
Les onades de calor han existit sempre però ara, a causa del canvi climàtic, són cada vegada més freqüents, intenses i duradores. Una anàlisi de la plataforma ClimaMeter afirma que l’escalfament global ha injectat entre dos i quatre graus a l’actual episodi que travessa Europa i que, segons constaten els registres, està polvoritzant rècords a tot el continent. "De patrons atmosfèrics similars a l’actual se n’han produït moltes vegades en el passat, però ara es desenvolupen en un clima considerablement més càlid, cosa que comporta temperatures molt més elevades i més impacte", afirma l’anàlisi en què es calcula que, per exemple, l’escalfament global ha incrementat la temperatura mitjana registrada durant aquest episodi a Barcelona, Madrid i València en gairebé 2,5º i la de Saragossa en més de 4º. I això, al seu torn, ha contribuït a registrar màximes d’entre 35º i 40º.
L’anàlisi, publicada aquesta setmana, es basa en la comparació de dos escenaris amb exactament les mateixes variables atmosfèriques. D’una banda, es va estudiar l’arribada d’una onada de calor de les mateixes característiques atmosfèriques que l’actual a mitjan del segle passat. I després, d’altra banda, es van comparar els resultats d’aquestes simulacions amb els registres observats actualment a diversos països afectats. El resultat, afirmen els experts, va ser clar. I és que si no fos pel canvi climàtic, aquesta onada de calor hauria sigut molt menys intensa i amb temperatures fins a quatre graus per sota del registrat aquests dies. Això, a la pràctica, hauria fet que Barcelona no passés dels 32,5º en comptes d’arribar fins als 35º. O que Madrid s’hagués quedat en els 36,5º en comptes de gairebé vorejar els 40º.
Paper secundari
Els autors de l’anàlisi, liderat per una plataforma impulsada per la Unió Europea i el Centre Nacional Francès d’Investigació Científica, es mostren contundents a l’afirmar que els extrems registrats durant aquest episodi són, en gran part, culpa de l’acció humana. "Les temperatures rècord registrades a Europa es van veure amplificades pel canvi climàtic antropogènic, mentre que la variabilitat climàtica natural probablement hi va exercir un paper secundari. Sense el canvi climàtic antropogènic, aquest esdeveniment hauria sigut igualment càlid. Però no hauria sigut una onada de calor tan extrema", afirmen els especialistes després de la publicació d’aquest treball en què, a més, ens recorda que l’augment d’emissions de gasos amb efecte hivernacle ha tingut un impacte directe en l’increment de freqüència, intensitat i durada de les onades de calor extremes a Europa i, més concretament, en regions com la del Mediterrani.
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