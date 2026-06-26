Catalunya rebrà 567 milions extra en ajuts a la dependència
El Consell de Ministres aprova aportar 189 milions addicionals el 2026 i 378 milions més el 2027 amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera.
Pau Lizana Manuel
Catalunya rebrà de l’Estat 189 milions d’euros més del previst per al Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) el 2026. Un reial decret llei aprovat ahir pel Consell de Ministres va ampliar les quanties que el Govern aporta a les comunitats autònomes en funció del nombre de persones amb un grau de dependència reconegut. L’Institut de Persones Grans i Serveis Socials (Imserso) calcula que a Catalunya hi ha 255.935 persones dependents, per la qual cosa el 2027 l’aportació extra de la nova normativa escalarà fins als 378 milions d’euros. En dos anys l’Executiu aportarà 567 milions d’euros més a la Generalitat.Catalunya rebrà de l’Estat 189 milions d’euros més del previst per al Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) el 2026. Un reial decret llei aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres ha ampliat les quanties que el Govern aporta a les comunitats autònomes en funció del nombre de persones que tenen un grau de dependència reconegut. L’Institut de Persones Grans i Serveis Socials (Imserso) calcula que a Catalunya hi ha ara mateix 255.935 persones dependents, per la qual cosa el 2027 l’aportació extra de la nova normativa escalarà fins als 378 milions d’euros. Així, en dos anys l’Executiu aportarà 567 milions d’euros més a la Generalitat.
Fonts del Ministeri de Drets Socials, impulsor de la mesura, asseguren que l’aprovació del decret suposarà duplicar l’aportació estatal en matèria de dependència cap a les comunitats autònomes. L’increment a Catalunya és notable: sense el canvi en la normativa, el sistema de dependència català hauria rebut 416 milions d’euros el 2026, i acabarà rebent una mica més de 605 milions. El 2027, l’aportació estatal pujarà fins a pràcticament 795 milions d’euros.Fonts del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, impulsor de la mesura, asseguren que en el conjunt d’Espanya, l’aprovació d’aquest decret suposarà duplicar l’aportació estatal en matèria de dependència cap a les comunitats autònomes. L’increment a Catalunya és notable: sense el canvi en la normativa, el sistema de dependència català hauria rebut 416 milions d’euros el 2026, i acabarà rebent una mica més de 605 milions. El 2027, l’aportació estatal pujarà fins a pràcticament els 795 milions d’euros.
A partir de l’1 de juliol
Les arques catalanes començaran a rebre aquesta nova aportació a partir de l’1 de juliol. L’objectiu és que les autonomies puguin continuar reduint les llistes d’espera, contractar més personal d’atenció a la dependència, millorar les condicions de l’existent i oferir nous serveis.Les arques catalanes començaran a rebre aquesta nova aportació a partir de l’1 de juliol. L’objectiu és que amb aquest nou decret les autonomies puguin continuar provant de reduir les llistes d’espera, contractar més personal d’atenció a la dependència, millorar les condicions de l’existent i oferir nous serveis o ampliar-los.
El Govern destinarà uns 6.200 milions d’euros més dels que es pensaven aportar d’entrada entre el 2026 i el 2027. És el resultat d’augmentar les quanties destinades a persones dependents de grau III un 128% (de 290 a 660 euros al mes); les de grau II, un 100% (de 130 a 260 euros al mes), i un 18% les de grau I (de 76 a 90 euros al mes).En el conjunt d’Espanya, el Govern destinarà uns 6.200 milions d’euros més dels que es pensaven aportar entre el 2026 i el 2027. És el resultat d’augmentar les quanties destinades per persones dependents de grau III un 128% (de 290 a 660 euros al mes); les de grau II un 100% (de 130 a 260 euros al mes) i un 18% les de grau I (de 76 a 90 euros al mes).
El Ministeri de Drets Socials estima que la política és una "inversió social amb retorn econòmic". Un estudi del Centre Internacional sobre l’Envelliment (Cenie) va calcular que de cada euro invertit en dependència es generen 1,6 euros d’activitat econòmica. El 49% de la despesa en els sistemes de dependència torna a les arques públiques a través de cotitzacions socials i impostos.El Ministeri de Drets Socials estima que la política és una "inversió social amb retorn econòmic". Argumenta que un estudi del Centre Internacional sobre l’Envelliment (CENIE) del mes de maig, va calcular que de cada euro invertit en dependència es generen 1,6 euros d’activitat econòmica. Així, el 49% de la despesa en els sistemes de dependència torna a les arques públiques a través de cotitzacions socials i impostos.
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