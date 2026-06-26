Detinguts quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques al Baix Llobregat
El Periódico
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el 17 de juny cinc persones d’entre 32 i 60 anys com a presumptes autors d’un delicte d’usurpació d’estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions.Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir, el 17 de juny, cinc persones d’entre 32 i 60 anys com a presumptes autors d’un delicte d’usurpació d’estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. La investigació es va iniciar a finals d’abril després que els agents tinguessin coneixement, a través de les manifestacions d’un testimoni, de la possible existència d’activitats irregulars en diversos centres odontològics. Segons la informació aportada pel testimoni, diverses persones estarien exercint funcions de professionals sanitaris sense disposar de la titulació legal exigida.La investigació es va iniciar a finals del mes d’abril d’aquest any després que els agents tinguessin coneixement, a través de les manifestacions d’un testimoni, de la possible existència d’activitats professionals irregulars en diversos centres odontològics. Segons la informació aportada pel testimoni, diverses persones estarien exercint funcions pròpies de professionals sanitaris sense disposar de la titulació legal exigida per desenvolupar aquesta activitat.
La policia catalana va iniciar la investigació i va prendre declaració a diverses persones que manifestaven haver sigut víctimes de tractaments presumptament fraudulents. També es van fer vigilàncies discretes sobre els centres. Les declaracions van permetre constatar que diverses víctimes van patir seqüeles físiques derivades de les intervencions mèdiques, així com possibles estafes econòmiques per l’abonament de tractaments no acabats.Davant els indicis existents, la policia catalana va iniciar la investigació i va prendre declaració a diferents persones que manifestaven haver sigut víctimes de tractaments presumptament fraudulents. També es van realitzar una sèrie de vigilàncies discretes sobre els centres investigats. Les declaracions van permetre constatar que diverses víctimes haurien patit seqüeles físiques derivades de les intervencions mèdiques fraudulentes, així com possibles estafes econòmiques per l’abonament de tractaments no finalitzats.
Escorcoll judicial
El Departament de Treball i el Departament de Salut van col·laborar en la inspecció per mirar de detectar possibles infraccions administratives i penals. Amb els indicis que van recollir, els investigadors van sol·licitar l’entrada i escorcoll judicial a les clíniques investigades, autoritzats pel jutjat corresponent i duts a terme el 17 de juny. Es van practicar entrades i escorcolls en dues clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Durant la inspecció, la policia va corroborar que oferien un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics fraudulents.El Departament de Treball i el Departament de Salut van col·laborar en la inspecció per detectar possibles infraccions administratives i penals relacionades amb l’activitat desenvolupada. Amb tots els indicis recollits, els investigadors van sol·licitar l’entrada i registre judicial a les clíniques investigades, que va ser autoritzada pel jutjat d’instància i instrucció corresponent i va tenir lloc el 17 de juny. Es van practicar entrades i registres a dues clíniques dentals ubicades a les localitats d’Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Durant el decurs de la inspecció, la policia va corroborar que s’estava oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els Mossos van precintar els dos centres, i el jutjat que porta la causa va ratificar aquest tancament provisional pel risc que implicaven per a la salut de les persones. Els detinguts van passar a disposició judicial.A més de les cinc detencions, els Mossos van precintar policialment els dos centres i posteriorment el jutjat que porta la causa va ratificar judicialment aquest tancament provisional pel risc per a la salut de les persones. Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Martorell.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
- Desenes d'adolescents es barallen de matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari amb armes
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
- La cantant Rosalia protagonitza un gran mural al carrer a la ciutat de Palerm