La Fira comença la demolició del Palau de Congressos de Montjuïc
Han començat els preliminars de la demolició de dues de les construccions del recinte de l’avinguda de Maria Cristina. L’objectiu és estrenar la gran transformació de l’espai el 2029.
Jordi Ribalaygue
El recinte firal de Montjuïc afronta l’inici de les obres que han de desembocar en la gran transformació de la muntanya de Barcelona, amb un cost d’almenys 400 milions d’euros perquè l’aparador per excel·lència dels grans esdeveniments de la capital es reinventi. La meta per estrenar la reconfiguració de l’emplaçament històric de Fira de Barcelona se situa d’aquí a tres anys, coincidint amb el centenari de l’Exposició Internacional de 1929, origen dels pavellons que hi ha alineats al llarg de l’avinguda Maria Cristina.
El tràfec de treballadors rere les tanques que tanquen l’accés a la plaça de l’Univers ha substituït el formigueig d’assistents de certàmens multitudinaris, com el Comic Barcelona o el Sónar. Ja van començar els treballs preliminars per acollirles demolicions que han de deixar espai per al nou aspecte que el complex ha d’adquirir.El recinte firal de Montjuïc afronta l’inici de les obres que han de desembocar en l’enèsima gran transformació de la muntanya de Barcelona, amb un cost d’almenys 400 milions d’euros perquè l’aparador per excel·lència dels grans esdeveniments de la capital es reinventi una vegada més. La meta per estrenar la reconfiguració de l’emplaçament històric de Fira de Barcelona se situa d’aquí a tres anys, coincidint amb la fita del centenari de l’Exposició Internacional de 1929, origen dels pavellons alineats al llarg de l’avinguda Maria Cristina, entre la plaça Espanya i l’avinguda Rius i Taulet. El tràfec de treballadors rere les tanques que tanquen l’accés a la plaça Univers ha substituït el formigueig d’assistents de certàmens multitudinaris, com el Còmic Barcelona o el Sónar. Revela que ja han començat els treballs preliminars per emprendre les demolicions que han de deixar espai per al nou aspecte que el complex ha d’adquirir al mateix temps que es commemorin els 100 anys de l’emblemàtica cita. Una gran lona que penja sobre la façana del Palau de Congressos de Barcelona revela la seva demolició. L’entrada s’ha tapiat amb una planxa metàl·lica. També desapareixerà el palau 4, encaixat a l’esquena de la nau en desús per a congressos. L’empresa pública Fira 2000, encarregada d’executar la remodelació, explica que les obres de desconstrucció costaran 3,1 milions d’euros (IVA exclòs) i es van atorgar a la societat Hercal Diggers.Una gran lona que penja sobre la façana del Palau de Congressos de Barcelona revela la seva pròxima demolició. A més, l’entrada s’ha tapiat amb una planxa metàl·lica. També desapareixerà el palau 4, encaixat a l’esquena de la nau en desús per a congressos. L’empresa pública Fira 2000 –encarregada d’executar la remodelació– explica que les obres de desconstrucció costaran 3,1 milions d’euros (IVA exclòs) i s’han atorgat a la societat Herbal Diggers.
Dues plantes i una passarel·la
Fira de Barcelona afegeix que els treballs previs per fer caure els dos edificis ja estan en marxa. El Palau de Congressos, de 5.500 m2 , serà el primer immoble que es demolirà. Després serà el torn del palau 4, de 10.300 metres quadrats. Amb les dues demolicions, quedarà un descampat sobre el qual s’aixecarà el nou Palau Multifuncional, que inclourà 20.500 m2 de superfície en dues plantes i una passarel·la exterior enjardinada.Fira de Barcelona afegeix que els treballs previs per enderrocar els dos edificis ja estan en marxa. El Palau de Congressos, de 5.500 metres quadrats, serà el primer immoble que es tirarà a terra. Després serà el torn del palau 4, de 10.300 metres quadrats. Amb les dues demolicions, quedarà un descampat sobre el qual s’aixecarà el nou Palau Multifucional, que inclourà 20.500 metres quadrats de superfície en dues plantes i una passarel·la exterior enjardinada. La Fira explica que les tasques de demolició comencen amb la perspectiva que estiguin acabades per al primer trimestre del 2027. El tram final de la demolició se solaparà amb el començament de l’edificació del Palau Multifuncional.La Fira explica que les tasques de demolició comencen amb la perspectiva que estiguin acabades per al primer trimestre del 2027. El tram final de la demolició se solaparà amb el començament de l’edificació del Palau Multifuncional.
L’objectiu és que la construcció del nou equipament del recinte de Montjuïc duri uns dos anys, per arribar a temps de l’efemèride de l’Exposició Internacional. Fira 2000 afegeix que les obres per erigir el futur pavelló sortiran a concurs després de l’estiu. Els projectes i els treballs per executar sortiran a licitació per fases, amb la idea d’escurçar els terminis. Estarà dotat amb dues grans sales expositives, totes dues de 10.000 m2 i amb aforament per a uns 7.500 espectadors. S’augura equipat per a activitats de gran afluència, incloent-hi concerts.L’objectiu és que la construcció del nou equipament del recinte de Montjuïc duri uns dos anys, per arribar a temps de l’efemèride de l’Exposició Internacional. Fira 2000 afegeix que les obres per erigir el futur pavelló sortiran a concurs després de l’estiu. Els projectes i els treballs a executar sortiran a licitació per fases, amb idea d’escurçar així els terminis. Estarà dotat amb dues grans sales expositives, totes dues de 10.000 metres quadrats i amb aforament per a uns 7.500 espectadors. S’augura equipat per a activitats de gran afluència, incloent-hi concerts.
El disseny del Palau Multifuncional es va confiar a un equip d’arquitectes format per Smiljan Radic (guanyador del prestigiós premi Pritzker aquest any), Miquel Mariné Núñez, Beatriz Borque i César Rueda Bonet. Estarà unit al reformat i ampliat Palau de Comunicacions mitjançant una passarel·la amb arbres de 15 metres d’ample que sobrevolarà Maria Cristina.
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