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La Fundació Mapfre destina 100.000 euros als afectats pels terratrèmols a Veneçuela.

Dos forts terratrèmols de magnituds 7,2 i 7,5 han sacsejat el nord de Veneçuela i han causat, fins ara, més de 200 víctimes mortals, deixant milers de persones en una situació de vulnerabilitat.

Dos forts terratrèmols de magnituds 7,2 i 7,5 han sacsejat el nord de Veneçuela.

Dos forts terratrèmols de magnituds 7,2 i 7,5 han sacsejat el nord de Veneçuela. / D.R.

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Davant d’aquesta situació, la Fundació Mapfre ha activat el seu Fons d’Ajuda en Emergències i farà una donació de 100.000 euros per estar al costat de les persones que més ho necessiten i cobrir les seves necessitats més urgents.

La donació es canalitzarà a través d’entitats socials que treballen sobre el terreny, amb l’objectiu de garantir que l’ajuda arribi de manera directa, ràpida i efectiva a les persones afectades.

En una primera fase, els recursos es destinaran a cobrir necessitats urgents, com ara el subministrament d’aliments i béns de primera necessitat a la ciutat de Caracas i en altres municipis de l’estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols. Posteriorment, la intervenció se centrarà a donar suport a la recuperació de les zones més afectades.

En els darrers anys, la Fundació Mapfre ha posat en marxa diverses campanyes per ajudar les persones afectades en situacions d’emergència. Entre aquestes, destaquen les realitzades recentment arran de les inundacions d’Andalusia, Portugal i la DANA a València, els incendis de Xile i les inundacions del Brasil, així com les ajudes destinades als afectats pel terratrèmol que va assolar diverses zones de Turquia o les adreçades a pal·liar els efectes de l’huracà Otis a Mèxic. Anteriorment, també van ser significatives les ajudes mobilitzades amb motiu de la guerra a Ucraïna o les destinades a la població del Perú per fer front a les conseqüències del fenomen d’El Niño Costaner, entre d’altres.

Via: Diari de Girona

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