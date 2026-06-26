Una jutge denega el desallotjament exprés d’un pis reocupat al barri de la Mina
El jutjat veu desproporcionat expulsar una mare de 21 anys amb dos menors a càrrec que va reprendre l’habitatge i acredita vulnerabilitat
Jordi Ribalaygue
Els desnonaments amb comptagotes de 58 pisos públics ocupats des de l’any 2017 al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, continuen mentre costa endevinar com es resoldrà el pols entre les institucions i els habitants dels domicilis afectats. La setmana passada es van buidar tres vivendes i els llançaments han prosseguit durant aquesta setmana, amb set expulsions més, tres ahir al matí, totes al mateix edifici de la rambla de la Mina. En paral·lel, dues de les tres famílies desallotjades la setmana passada van tornar a accedir als pisos. El Consorci de la Mina ha denunciat les dues reocupacions. Una jutge va desestimar ahir el desallotjament immediat d’una mare de 21 anys amb un fill de 4 anys i un altre de 7 mesos, que va tornar a entrar a la llar hores després de la intervenció policial. El jutjat al·lega que ha provat que no té un lloc on reallotjar-se.Els desnonaments amb comptagotes de 58 pisos públics ocupats des del 2017 al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, continuen mentre costa endevinar com es resoldrà el pols obert entre les institucions i els habitants dels domicilis presos. La setmana passada es van buidar tres vivendes i els llançaments han prosseguit aquesta setmana, amb set expulsions més, tres aquest dijous al matí i totes al mateix edifici de la Rambla de la Mina. En paral·lel, dues de les tres famílies desallotjades la setmana passada van tornar a accedir als domicilis. El Consorci de la Mina (propietari de les llars, integrat per la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià) ha denunciat les dues reocupacions. Ara per ara, una jutge ha desestimat el desallotjament immediat que l’administració va instar d’una mare de 21 anys amb un fill de quatre anys i set mesos, que va tornar a entrar a la llar hores després de la intervenció policial amb què se li va fer fora del pis assaltat. El jutjat al·lega que ha provat que no té un lloc on reallotjar-se.
En la resolució, a què ha tingut accésl EL PERIÓDICO, la plaça número 5 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància de Badalona conclou que "resulta dubtosa la concurrència de raons d’urgència" per ordenar el desnonament exprés com a petició cautelar, sense esperar que finalitzi el procés judicial iniciat arran de la denúncia. "Res s’aporta que sustenti aquest requisit", retreu la interlocutòria. Remarca que "ha de ser desestimada de manera taxativa per no ser la mesura interessada proporcionada". El procediment haurà de dirimir l’eventual retorn del domicili al Consorci de la Mina.En la resolució, a la qual EL PERIÓDICO ha tingut accés, la plaça número 5 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància de Badalona conclou que "resulta dubtosa la concurrència de raons d’urgència" per ordenar el desnonament exprés sol·licitat com a petició cautelar, sense esperar que finalitzi el procés judicial iniciat arran de la denúncia. "Res s’aporta que sustenti aquest requisit", retreu la interlocutòria. Remarca que "ha de ser desestimada de manera taxativa per no ser la mesura interessada proporcionada". El procediment haurà de dirimir l’eventual retorn del domicili en mans del Consorci de la Mina.
Al seu torn, la jutge addueix que "la part denunciant resulta ser una persona jurídica multipropietària i la part denunciada acredita trobar-se en situació de vulnerabilitat habitacional". La interlocutòria també al·lega que "l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de moment, no ofereix una alternativa habitacional".Al seu torn, la jutge addueix que "la part denunciant resulta ser una persona jurídica multipropietària i la part denunciada acredita trobar-se en situació de vulnerabilitat habitacional". La interlocutòria també al·lega que "l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de moment, no ofereix una alternativa habitacional".
Alguns residents en procés de desallotjament i el Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs, que els dona suport, expliquen que diversos habitants han rebut informes de vulnerabilitat dels serveis socials durant els últims dies. També se’ls ha incorporat a la taula d’emergència perquè examini si compleixen les condicions per obtenir un domicili social. Afirmen que la documentació ha arribat amb un marge massa escàs per recórrer al jutjat i frenar els llançaments. L’Administració esgrimeix que en altres casos avaluats no s’han constatat penúries que justifiquin l’oferiment d’ajuda.Alguns residents en procés de desallotjament i el Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs, que els dona suport, expliquen que diversos habitants han rebut informes de vulnerabilitat dels serveis socials en els últims dies, quan també se’ls ha incorporat a la taula d’emergència perquè examini si compleixen les condicions per obtenir un domicili social. Afirmen que la documentació ha arribat amb un marge massa escàs per recórrer al jutjat per mirar de frenar els llançaments. L’administració esgrimeix que en altres casos avaluats no s’han constatat penúries que justifiquin l’oferiment d’ajuda dels serveis socials.
Lloguers socials
A part de les dues reocupacions de la setmana passada, els ocupants que s’oposen als desnonaments no han reocupat els altres vuit pisos que els Mossos d’Esquadra van buidar a la mateixa escala. Alguns desallotjats han buscat empara amb familiars. Volen que l’Administració estudiï cada cas per valorar l’accés a lloguers socials.A part de les dues reocupacions de la setmana passada, els ocupants que s’oposen als desnonaments no han reprès ara per ara els altres vuit pisos que els Mossos d’Esquadra ha buidat fins al moment a la mateixa escala. Alguns desallotjats han buscat empara amb familiars. En paral·lel, reclamen que l’administració estudiï les seves circumstàncies perquè valori regularitzar l’estada a les vivendes concedint-los lloguers socials.
La denegació del desallotjament ràpid es va prendre l’endemà de la primera tanda d’expulsions del macrodesnonament de la Mina, que es preveu portar a terme amb un degoteig de desallotjaments programats almenys fins al desembre. El Consorci de la Mina va denunciar davant el jutjat de guàrdia la "presumpta comissió d’un delicte lleu d’usurpació de béns immobles" i va reclamar el "desallotjament dels denunciats com a mesura urgent".
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