Dades del 2025
La majoria de discriminacions LGTBI-fòbiques a Catalunya es concentren al carrer o la feina
L’informe anual de l’Observatori Contra l’LGTBI-fòbia destaca l’augment d’incidents en l’àmbit laboral i demana reforçar les polítiques de prevenció
Un de cada tres espanyols creu que els homosexuals no poden parlar de la seva orientació sexual a la feina
Àlex Rebollo
La majoria de discriminacions per qüestions LGTBI-fòbiques a Catalunya el 2025 van passar al carrer (25,4%) o en l’àmbit laboral (14,8%). Aquesta és una de les principals conclusions que presenta l’últim informe anual que elabora l’Observatori Contra l’LGTBI-fòbia de Catalunya i que s’ha presentat aquest mateix divendres 26 de juny, coincidint amb el primer dia del mes de l’Orgull del 2026. Els responsables de l’estudi expliquen que és habitual que la majoria d’incidències ocorrin a la via pública, però destaquen que l’augment de les incidències en el treball constitueixen «un dels resultats més rellevants del 2025» i, per tant, posa de manifest «la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció i garantia de drets» en els entorns professionals.
Preguntat per aquesta qüestió, Albert Carrasco, coordinador de la secció juridicoadministrativa de l’Observatori, ha explicat que la majoria de situacions en aquest àmbit que arriben a l’Observatori són casos d’assetjament de companys o càrrecs superiors i en els quals les víctimes es troben que no tenen accés al protocol específic per a aquests casos, ja sigui perquè directament l’empresa no l’ha elaborat o perquè els treballadors no saben que existeixen. «Activar la denúncia per canals interns és complicat, provar l’assetjament també, perquè és difícil recollir proves si no hi ha res escrit o gravat. Encara no hem tingut cap cas en què la denúncia hagi culminat en una reparació integral», ha dit Carrasco.
L’últim ‘Informe sobre diversitat sexual’, elaborat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) i publicat aquest 25 de juny, assenyala que tres de cada quatre ciutadans, amb independència de les seves tendències o opcions sexuals, reconeixen haver sentit «insults» dirigits a persones del col·lectiu LGTBI. A més, més d’un terç de la població (el 36,4%) admet haver presenciat «com han deixat de parlar o han aïllat alguna persona per ser d’aquest col·lectiu».
Quant al balanç de les incidències de l’any passat, que ja es va donar a conèixer a principis del 2026, l’Observatori va registrar 353 incidències a Catalunya el 2025, la xifra més alta des que es recullen dades. Suposa un augment de l’11% respecte al 2024 (318) i del 16,5% respecte al 2023 (303). És el tercer any consecutiu en què se superen les 300 incidències. Per primera vegada, el tipus de discriminació més habitual han sigut les mostres d’odi i exaltació (24,9%), tant en l’àmbit digital i les xarxes socials, com en atacs vandàlics al carrer.
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