INCENDI FORESTAL
«Tenim el foc envoltat amb línia d’aigua i de seguida el donarem per controlat», assegura el cap dels Bombers en l’incendi de Tiana
Confinades 17 masies de Tiana, un alberg i una urbanització
No s’han registrat danys personals ni vivendes afectades
David López Frías
La ràpida intervenció dels bombers ha evitat una catàstrofe a Tiana. El cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Pep Colàs, ha explicat a les 2 de la tarda que les tasques d’extinció havien aconseguit envoltar el foc i això ha evitat que continuï estenent-se.
«Encara no el podem donar per controlat, però és qüestió de minuts. Tenim el perímetre de l’incendi envoltat amb línia d’aigua», va explicar des del poliesportiu de Tiana, la zona que l’ajuntament va habilitar per a la premsa.
«Hem detectat tres grans columnes de fum entorn de les 10.45 del matí. La ràpida intervenció ha aconseguit que no s’estengui. No s’han registrat danys personals ni vivendes afectades. Ara mateix hi ha més de 90 agents treballant en les tasques d’extinció», va declarar Colàs.
Confinament aixecat
La zona que continua preocupant, no obstant, «és la més pròxima al Vallès. Les zones limítrofes al foc de Montornès del Vallès, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles. La resta del territori dels municipis afectats, la zona de Tiana fins al mar, queda desconfinada», va assenyalar.
A les 2 de la tarda, les dues àrees que continuaven corrent perill d’afectació eren una urbanització anomenada Colònia Bosc i l’alberg La Conreria, que estaven confinades. Des de Protecció Civil van confirmar l’aixecament del confinament a la resta de zones i van recomanar no circular ni quedar-se a l’exterior.
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