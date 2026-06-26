La rambla del Raval tindrà un dispositiu policial permanent aquest estiu
Un enfrontament multitudinari entre veïns pakistanesos i algerians ha motivat l’increment de la presència al barri dels Mossos i la Guàrdia Urbana durant les últimes setmanes.
Germán González
En l’última setmana, la presència policial s’ha incrementat a la rambla del Raval de Barcelona. És habitual veure-hi patrulles policials i furgonetes d’unitats especials, tant dels Mossos d’Esquadra com de la Guàrdia Urbana, en un intent de pacificar la zona després de l’enfrontament multitudinari que hi va haver el diumenge 14 de juny entre membres de les comunitats pakistanesa i algeriana i que es va repetir, puntualment, l’endemà.
De tota manera, aquest desplegament policial no serà puntual ni efímer. Els Mossos i la Urbana tenen previst situar un punt permanent a la zona durant tot l’estiu per acabar amb la sensació d’inseguretat del Raval i garantir que els veïns i visitants puguin disfrutar de l’espai públic. L’objectiu d’aquest dispositiu és que no es repeteixin les baralles de fa 10 dies en aquest passeig.
El 14 de juny a la tarda, uns algerians que habitualment s’asseuen a la terrassa d’un bar a la cantonada de la rambla del Raval amb el carrer de l’Hospital van utilitzar cadires d’un restaurant de pakistanesos que hi ha al costat. Els treballadors d’aquest local els ho van recriminar. Així va començar una discussió que va anar pujant de to i que es va acabar amb una baralla entre els dos grups a la qual es van anar sumant persones d’un i l’altre bàndol. D’aquesta manera es va generar un enfrontament multitudinari en què es van tirar cadires, tal com es pot veure en algunes imatges que han sigut difoses per les xarxes socials.
"Es tracta d’un tema de convivència nu i cru", explica l’inspector Carlos Cabas, subcap de la comissaria de Ciutat Vella. Els Mossos i la Guàrdia Urbana van haver d’actuar per separar les persones que s’enfrontaven. Hi va haver set detinguts per la baralla i l’endemà es va arrestar un altre sospitós per presumptament haver aprofitat el caos generat i robar un telèfon mòbil.
Les baralles entre les dues comunitats es van anar repetint dilluns, en grups més reduïts però de manera constant i amb violència. Per això, els Mossos juntament amb la Guàrdia Urbana van impulsar un dispositiu específic a la rambla del Raval "per mirar de pacificar aquesta zona i evitar que es tornin a produir incidents d’aquesta mena", segons assenyala l’inspector.
Durant 10 dies s’ha incrementat la presència policial i els agents han vigilat la zona amb unitats específiques d’ordre públic, a més de patrulles de seguretat ciutadana. De les nou del matí a les dues de la matinada hi ha hagut presència fixa policial en aquesta rambla, sobretot en les hores del dia que més enfrontaments podien produir-se al coincidir les dues comunitats.
Aquest reforç policial no és l’única mesura adoptada per la possibilitat que els enfrontaments es reprodueixin. Els Mossos i la Urbana van buscar referents dins les comunitats pakistanesa i algeriana perquè mediessin. "Vam localitzar figures amb capacitat d’influència sobre aquests dos grups", assenyala l’inspector, que afegeix que el conflicte es va poder reconduir gràcies al fet que aquestes persones, dos comerciants del Raval, van mirar de rebaixar la tensió.
"Vam aconseguir ajuntar aquestes dues persones perquè parlessin i tots dos es van comprometre a mediar amb les seves comunitats perquè no es torni a produir cap incident", remarca l’inspector, que destaca que, des d’aquesta trobada fa més d’una setmana, no s’ha registrat cap enfrontament al Raval. Malgrat aquesta mediació, els agents van mantenir el dispositiu per si hi havia cap grup que decidia saltar-se aquest "pacte de pau firmat entre les dues comunitats", tot i que no es va produir.
Pla Hèlios
Malgrat que el dispositiu específic per l’enfrontament deixarà d’estar actiu els pròxims dies, els Mossos i la Urbana han decidit que hi haurà presència policial permanent a la rambla del Raval. S’hi situarà un punt fix cada dia, que podrà ser un cotxe patrulla d’un cos o l’altre, que aniran alternant, i a més les patrulles aniran donant voltes per la zona.
Aquest punt fix es gestiona dins de l’anomenat pla Hèlios, que és el dispositiu d’estiu dels Mossos a la capital catalana. Els agents hi seran des de primera hora del matí fins a la nit. Juntament amb aquesta presència policial, l’inspector assenyala que s’estan impulsant reunions amb tots els comerciants perquè els expliquin "altres problemàtiques que puguin tenir". En aquestes trobades també hi han participat membres de les comunitats algeriana i pakistanesa.
L’objectiu és generar percepció de seguretat entre els veïns, comerciants i turistes, ja que el Raval sempre ha estat castigat per l’estigma de la delinqüència. Imatges com les de l’enfrontament de fa unes setmanes no ajuden a superar-la.L’objectiu és generar percepció de seguretat en els veïns, els comerciants o els turistes que passen, ja que el Raval sempre ha estat castigat per l’estigma de la delinqüència. I imatges com les de l’enfrontament de fa unes setmanes no ajuden a superar-la.
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