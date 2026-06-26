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Referent en 390 patologies minoritàries

El centre sanitari posa en marxa el programa Remma, una iniciativa pionera a Espanya que impulsa l’assistència i la investigació de malalties poc comunes. Es tracta de malalties que estan poc estudiades i, moltes de les quals, sense tractament.

Degotador en un quiròfan a l’Hospital de Bellvitge. | JORDI COTRINA

Degotador en un quiròfan a l’Hospital de Bellvitge. | JORDI COTRINA

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B. P.

Barcelona

Si l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és el referent en malalties minoritàries pediàtriques, el de Bellvitge ho és en l’àmbit adult. El seu centre de recerca, l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), és l’impulsor del programa Remma Bellvitge, una iniciativa "pionera" a Espanya per potenciar l’assistència i la investigació de les malalties minoritàries. Un exemple és l’angioedema hereditari, que afecta una de cada 50.000 persones.Si l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és el referent en malalties rares pediàtriques, el de Bellvitge ho és en l’àmbit adult. El seu centre d’investigació, l ’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), és l’impulsor del programa Remma Bellvitge, una iniciativa "pionera" a tot Espanya posada en marxa aquest any per potenciar l’assistència i la investigació de les malalties minoritàries. Un exemple és l’angioedema hereditari, que afecta una de cada 50.000 persones.

Les malalties minoritàries són aquelles que afecten menys d’una persona per cada 2.000; és a dir, són molt poc freqüents, estan poc estudiades i moltes no tenen tractament. N’hi ha més de 7.000 i, en conjunt, afecten milions de persones. Han sigut declara-des una prioritat de salut tant a escala global com estatal. De mitjana, un pacient amb una malaltia minoritària pot esperar fins a sis anys de visites mèdiques per rebre un diagnòsticLas malalties minoritàries són aquelles que afecten menys d’una persona per cada 2.000; és a dir, són molt poc freqüents, estan poc estudiades i moltes no tenen tractament. No obstant, hi ha més de 7.000 i, en conjunt, afecten milions de persones. Han sigut declarades una prioritat de salut tant a escala global com estatal. De mitjana, un pacient amb una malaltia minoritària pot esperar sis anys de visites mèdiques per rebre un diagnòstic.

Excel·lència clínica

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El programa Remma Bellvitge va néixer per potenciar la recerca translacional en aquestes patologies, aprofitant l’excel·lència clínica i investigadora dels professionals del Campus Salut Bellvitge. El programa catalitza la investigació en més de 390 malalties minoritàries de l’adult, incloent malalties neurològiques, musculars, respiratòries, cardiovasculars, metabòliques, oftalmològiques, sistèmiques, reumatològiques, nefrològiques, digestives, biliopancreàtiques i oncològiques hereditàries.El programa Remma Bellvitge va néixer per potenciar la investigació translacional – àrea científica que porta els avenços del laboratori a la pràctica clínica – en aquestes patologies, aprofitant l ’excel·lència clínica i investigadora dels professionals del Campus Salut Bellvitge. Aquest programa catalitza la investigació en més de 390 malalties minoritàries de l ’adult. Entre d’altres, s’inclouen malalties neurològiques, musculars, respiratòries, cardiovasculars, metabòliques, oftalmològiques, sistèmiques i reumatològiques, nefrològiques, digestives, biliopancreàtiques i oncològiques hereditàries. En el programa treballen 46 investigadors principals integrats en 23 grups de recerca de l’Idibell. A més, hi participen més de 200 professionals del campus especialitzats en nutrició, rehabilitació i fisioteràpia, psicologia, genètica i genòmica, farmacologia i farmàcia clínica. Tots col·laboren en equips interprofessionals per avançar en la recerca i l’abordatge integral d’aquestes patologies.En el programa treballen 46 investigadors principals integrats en 23 grups d’investigació de l’Idibell. A més, també hi participen més de 200 professionals del campus especialitzats en nutrició, rehabilitació i fisioteràpia, psicologia, genètica i genòmica, farmacologia i farmàcia clínica. Tots col·laboren en equips interprofessionals per crear sinergies i avançar en la investigació i l’abordatge integral d’aquestes patologies. "Amb el programa Remma volem trobar sinergies entre els diferents grups de l’Idibell que realitzem recerca translacional al campus en malalties minoritàries de l’adult, per avançar més ràpid i arribar més lluny", explica Antoni Riera Mestre, metge i investigador de l’Idibell i de l’Hospital de Bellvitge i coordinador del Remma."Amb el programa Remma volem trobar sinergies entre els diferents grups de l’Idibell que realitzem investigació translacional al campus en malalties minoritàries de l’adult, per avançar més ràpid i arribar més lluny", explica Antoni Riera Mestre, metge i investigador de l’Idibell i de l’Hospital de Bellvitge i coordinador del programa ‘Remma’, al febrer, en la presentació del programa.

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