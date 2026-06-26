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Sant Joan de Déu demana que s’arxivi l’acusació pel nadó maltractat

Sant Joan de Déu demana que s’arxivi l’acusació pel nadó maltractat

Sant Joan de Déu demana que s’arxivi l’acusació pel nadó maltractat / Jordi Cotrina

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Beatriz Pérez

Barcelona

L’Hospital Sant Joan de Déu ha sol·licitat a la Conselleria de Salut que declari "que no hi va haver cap infracció" en l’atenció que aquest centre va oferir al nadó maltractat i que, en conseqüència, "s’arxivi l’expedient sancionador" que el departament té obert contra aquest hospital i tres centres més. A principis de mes, Salut va decidir sancionar els hospitals Sant Joan de Déu, Sant Pau i Vall d’Hebron, així com el centre d’atenció primària (CAP) Roger de Flor –imposant-los una multa de 6.000 euros a cadascun– al considerar que no van actuar a temps en el cas del nadó que va patir maltractaments físics i sexuals presumptament en mans dels pares.

Actualment, com que l’expedient sancionador de Salut està en fase d’al·legacions, potser variarà alguna quantia econòmica. En les al·legacions, Sant Joan de Déu assegura que l’"atenció prestada" per l’hospital "es va ajustar en tot moment a la pràctica mèdica correcta i als protocols vigents" i que els professionals en formació –els metges MIR– van estar "degudament supervisats". "La resolució qüestiona l’actuació clínica del 7 de març del 2026 basant-se en informació que només es va saber posteriorment. Aquell dia, la simptomatologia del pacient en el moment de la consulta era molt inespecífica i les descobertes de l’exploració no van despertar cap sospita clínica de maltractaments", assegura l’hospital en les al·legacions.

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Abans que no s’activés el protocol de maltractament infantil a la Vall d’Hebron el 18 de març, aquell nadó de llavors sis setmanes havia estat, per aquest ordre, a l’Hospital del Mar (1 de març), a Sant Joan de Déu (7 de març), al CAP Roger de Flor i Sant Pau (a tots dos llocs el 10 de març) i de nou a Sant Pau (el 16 de març). Va ser el 16 de març quan els metges de Sant Pau el van derivar a la Vall d’Hebron, hospital de referència en maltractament físic i sexual.

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