Sants tancarà dos anys l’accés principal per Països Catalans
A partir del setembre, les obres de remodelació i ampliació del ‘hub’ ferroviari preveuen que tots els passatgers entrin per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada al costat de l’Espanya Industrial.
Pau Lizana Manuel
La primera fase de les obres de remodelació i ampliació de l’estació de Sants avança i, després de l’estiu, entrarà en una nova etapa que obligarà a repensar tota la mobilitat de l’entorn del principal hub ferroviari de Barcelona –a l’espera que la futura estació de la Sagrera li faci ombra–. El canvi més sorprenent arribarà a finals de setembre, quan els treballs obliguin a tancar l’accés de la plaça dels Països Catalans, el més utilitzat fins ara pels milers de passatgers que transiten cada dia per aquesta estació. Un tancament que està previst que s’allargui dos anys.
Els usuaris es veuran llavors obligats a entrar per la plaça de Joan Peiró, on hi ha la parada de taxis, o bé pel nou accés que s’haurà obert al passeig de Sant Antoni, al costat del parc de l’Espanya Industrial. L’accés per la plaça dels Països Catalans no es recuperarà fins al novembre del 2028, quan acabi la fase actual de les obres. Si el calendari que preveuen els tècnics de la companyia ferroviària no es mou, l’actuació haurà acabat amb uns vuit mesos de retard en total.
El canvi de finals de setembre també obligarà a repensar la mobilitat viària de l’entorn de l’estació. L’actual kiss & train, el carril perquè els vehicles privats puguin anar a buscar o acomiadar alguna persona ràpidament, també passarà de la localització actual a la plaça dels Països Catalans a la plaça de Joan Peiró, al costat dels taxis. Els cotxes que vulguin accedir a la coberta de l’estació, on poden aparcar si s’allotgen a l’hotel Barceló, hauran de fer-ho també pel passeig de Sant Antoni (banda mar) i no pel carrer de Viriat (banda muntanya) com es fa fins ara. De fet, la rampa d’accés del carrer de Viriat també es començarà a demolir a finals de setembre, fet que permetrà que per a final d’any els vianants també accedeixin a Sants per una nova entrada, a prop d’on hi ha l’estació d’autobusos.
Les obres d’aquesta primera fase se centren sobretot en tres aspectes: l’ampliació de l’estació pel costat dels Països Catalans, la remodelació mateixa de la plaça i la reordenació dels entorns. Ara com ara, els treballs s’han centrat a portar a terme demolicions, pavimentacions o reforços de l’estructura, a més de la nova rampa d’accés a la coberta per la banda mar, que ja està pràcticament acabada.
Quatre quadrants
A partir del setembre, les obres fan un salt en envergadura. Per aquest motiu s’ha decidit tancar l’accés a l’estació més utilitzat fins ara. Adif ha imaginat l’estació de Sants com un espai dividit en quatre quadrants. Els separarà una creu conformada per dos passadissos: l’eix Països Catalans-Joan Peiró i l’eix mar-muntanya. La transformació més ambiciosa d’aquesta fase d’actuació serà, potser, l’edifici de fins a quatre plantes que s’aixecarà a la cantonada dels Països Catalans (banda muntanya), pel qual s’accedirà a partir del 2028 a les línies d’alta velocitat.
Els passatgers podran passar el control de seguretat –Espanya continua sent dels pocs països europeus que fa passar controls per pujar als trens– tant al vestíbul com a la primera planta. La segona planta allotjarà els clubs vip o les sales lounge de les operadores ferroviàries; la tercera, les noves oficines d’Adif, i la quarta planta, una sala de màquines.
Les arribades d’alta velocitat també tindran el seu espai propi a la cantonada de Joan Peiró, a la banda muntanya. En total, Adif calcula que la superfície de l’estació destinada a l’alta velocitat gairebé es triplicarà, amb un increment del 175%. Una part d’aquesta ampliació es farà guanyant terreny a la plaça dels Països Catalans, que passarà a ser completament per als vianants.
També guanyarà una mica de terreny en aquesta plaça l’apartat de Rodalies, que es quedarà allà on és actualment, a la cantonada dels Països Catalans de la banda mar. És una de les actuacions més visibles des del carrer ara mateix. Adif ja hi ha col·locat els pilars que sostindran l’estructura metàl·lica en forma de catenària que guarnirà la nova entrada. El vestíbul de Rodalies augmentarà un 85% la superfície, tindrà un accés diferenciat de la resta de l’estació directament des de la plaça dels Països Catalans i inclourà diverses cafeteries per als passatgers.
L’últim quadrant, situat a la cantonada de la plaça Joan Peiró al banda mar, es reservarà per als serveis al passatger. S’hi concentraran tots els comerços, restaurants i cafeteries que avui són tancats. Queda per veure si seran els mateixos que hi havia abans de l’inici de les obres, el gener de l’any passat. Alguns van rescindir el contracte i d’altres van acordar reprendre’l quan es donessin les condicions. De moment, sobreviuen a Sants tres cafeteries, un McDonald’s, una botiga de regals i l’acabat d’inaugurar quiosc gastronòmic d’Enrique Tomás. En total, Adif calcula que aquests serveis guanyaran un 40% de superfície respecte a l’actual.
Els passatgers hauran d’acostumar-se a conviure amb aquestes obres durant alguns anys més. Les actuacions que va avançar Adif ahir només corresponen al primer contracte dels tres que han de definir com serà el futur hub ferroviari de Barcelona. Encara quedarà pendent, per exemple, soterrar la bossa de taxis o construir també més plantes sobre el mòdul de Rodalies.
La segona fase ja és a punt de veure aprovat definitivament el projecte constructiu i llavors només quedarà treure a concurs el contracte per a les obres. Els tècnics d’Adif calculen que els treballs de la segona fase i els actuals coincidiran en el temps, amb la qual cosa les obres a l’estació de Sants continuaran durant diversos anys sense interrupció.
El contracte actual ha implicat una inversió d’uns 153 milions d’euros, tot i que es calcula que el total de les obres costarà una mica més de 410 milions. De moment, si algun dels 74,7 milions de passatgers que es calcula que passaran per l’estació el 2030 es vol fer una idea de com serà la futura estació, pot anar fins a la maqueta del vestíbul.
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