El foc de Tiana, sota control després d’arrasar 48 ha
Els Mossos detenen un individu que els veïns van assenyalar com a presumpte responsable de les flames. Durant unes hores es va confinar diversos municipis.
David López Frías
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat passades les cinc de la tarda d’aquest divendres l’incendi de vegetació forestal que cremava des del matí a Tiana (Maresme) i que va provocar inquietud als cossos d’emergència i entre els veïns per si les flames, en zona muntanyosa en plena Serralada de Marina, avançaven i s’estenien. Els Mossos d’Esquadra han detingut un individu a qui diversos veïns han assenyalat com a presunt autor del foc. L’incendi ha obligat a confinar durant unes hores diversos municipis de Maresme i Vallès Oriental. El foc ha afectat unes 48 hectàrees, però no hi ha hagut cap vivenda ni veí afectat. Un bomber ha patit un procés d’estrès tèrmic, però se l’ha atès i es troba bé.
L’avís d’incendi ha arribat a les 10.45, alertant de foc en una zona boscosa pròxima al poliesportiu i piscina municipal, el camp de futbol i l’institut de Tiana, en tres focus. De fet, els bombers han vist tres columnes de fum separades per 200 metres. A l’institut tenia lloc un casal d’estiu. Tots els nens i monitors han sigut evacuats sense incidències i l’accés a aquests punts ha quedat restringit. En un primer moment, s’ha procedit a confinar els veïns de la urbanització Colònia Bosc i a l’alberg La Conreria. Una estona més tard, s’ha ampliat el confinament als municipis de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles. Aquests confinaments s’han aixecat cap a les 13.15 hores.
El foc avançava cap al Turó d’en Galceran i tot i que ha arribat a pujar fins a la cresta, finalment ha quedat frenat en una zona de vinyes pròxima a Alella. La discontinuïtat que hi havia gràcies a aquesta vinya ha permès als Bombers ancorar el cap de l’incendi, aturar-ne la progressió i evitar que s’obrís cap al Parc de la Serralada Litoral. Una vegada ancorada el cap, els Bombers s’han centrat en els flancs de l’incendi i, a primera hora de la tarda, una vegada que el foc ha quedat completament perimetrat amb línia d’aigua, l’han donat per estabilitzat.
El cap del dispositiu, Pep Colàs, va explicar que el foc cremava amb molta intensitat impulsat per la brisa marina. Va ser quan es va crear un pirocúmul que els bombers van decidir bolcar tots els efectius disponibles: 135 efectius, 50 dotacions terrestres i 11 d’aèries, per evitar que l’incendi creixés i que hi pogués haver simultaneïtat amb altres focs en altres zones. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va remarcar que es va actuar "molt ràpid" per detenir el presumpte piròman perquè hi va haver testimonis que el van veure provocant el foc.
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