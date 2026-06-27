Més de 300 efectius aplaquen l’incendi de Tamarit de Llitera
El foc es podria donar avui per estabilitzat si es donen bones condicions meteorològiques. La superfície cremada ascendia ahir a 2.500 hectàrees.
laura carnicer
"El foc anava tan ràpid que va saltar de carrasca a carrasca sense arribar a cremar-les". La frase és d’un veí d’Azanuy, que va tornar ahir momentàniament a casa per recollir "el bàsic" quan les condicions meteorològiques en l’incendi declarat a_Tamarite de Llitera van obrir l’oportunitat de tornar als municipis desallotjats la nit anterior,_Azanuy, Alins i Calasanz. Unes 200 persones van formar el comboi escortat per la Guàrdia Civil i per Protecció Civil per veure per primera vegada després de 24 hores de tensió la situació als seus municipis. I la professionalitat de l’operatiu d’extinció format per les diferents administracions no va deixar dubtes per a ningú: les flames van assetjar Azanuy i es van quedar a una distància de pocs metres, però no van entrar a cap casa, ni al cementiri de la localitat.
L’últim balanç oficial d’hectàrees cremades es va quedar en més de 2.500 en un incendi que ja s’ha convertit en el més greu de l’any a l’Aragó, amb un perímetre de més de 4.400 hectàrees a camí entre les comarques de La Llitera i Cinca Mitjà. En el moment àlgid de les tasques de lluita contra el foc, ahir, havia mobilitzats més de 300 efectius. A més dels propis del Govern d’Aragó, van sumar les seves forces efectius de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat de Catalunya, els del Govern d’Espanya, les BRIF de Daroca i de Prado dels Esquiladors, la Unitat Militar d’Emergències i la Guàrdia Civil. A més, van treballar colze a colze membres de Protecció Civil, voluntaris, professionals del 112 Aragó i dels Serveis Socials de les dues comarques. Un gran desplegament global i coordinat per evitar que l’incendi continués avançant i arribés a entrar a cap localitat, i atendre les persones. Les petites reactivacions que es van registrar en aquelles hores crítiques del centre del dia es van solucionar gràcies a les helitransportades.
El Govern d’Aragó va confirmar que l’extensió de la zona dins del perímetre de l’incendi era de 4.400 hectàrees, de les quals van cremar unes 2.500, i només un 20% van correspondre a terreny forestal. La resta van ser camps de cultiu, petits terrenys amb fruiters i ametlles, camins i eres.
Les flames i el fum van obligar a confinar la població de Fonz fins al migdia d’ahir. Van començar a respondre a l’ampli desplegament en la lluita contra el foc i es van superar les hores crítiques del centre del dia sense que la situació empitjorés. El cop més directe del foc se’l van emportar els veïns que van haver de sortir de casa dijous a la tarda. Els residents a Azanuy, Alins i Calasanz van deixar les seves llars sense saber què passaria. Unes 200 persones, de les quals només 32 van utilitzar els recursos preparats a Montsó. Després d’una nit "tranquil·la gràcies a tota l’ajuda", com definia Ascensión des de la residència de Montsó, la trentena de persones desallotjades (entre les quals sis de menors) rebien la bona notícia del dia: podien tornar a casa seva "momentàniament" i recuperar "les coses essencials, mascotes i medicaments".Després d’una nit "tranquil·la gràcies a tota l’ajuda", com definia Ascensión des de la residència de Montsó, la trentena de persones desallotjades (entre les quals, sis de menors) rebien de l’alcalde de Montsó i president de la DPH, Isaac Claver, una de les bones notícies del dia. Podien tornar a casa seva "momentàniament" i recuperar "les coses essencials, mascotes i medicaments".
Evolució positiva
Les últimes hores de la tarda confirmaven l’evolució positiva d’un foc que es podria donar per estabilitzat avui si es mantenen les bones condicions meteorològiques, i que deixava la porta oberta a la tornada dels veïns de Calassanç a casa seva. Així ho va assegurar Cristina Lafragueta, directora tècnica d’extinció. "Potser es podria donar per estabilitzat avui (per ahir), però el perímetre és molt llarg i preferim passar la nit i, segons com vagi el dia, es podria donar per estabilitzat demà (per avui). El que més preocupa és el combustible forestal, que és on se centren ara aquests treballs amb maquinària pesant, amb les quadrilles de terra avalades per mitjans aeris", va explicar. Clau ha sigut també en la bona evolució dels treballs la tasca dels agricultors de la zona i els seus tractors. "Amb la seva ajuda s’han fet tallafocs i s’ha aconseguit frenar l’avenç" cap als nuclis urbans, va afegir.Les últimes hores de la tarda confirmaven l’evolució positiva d’un foc que podria donar-se per estabilitzat avui si es mantenen les bones condicions meteorològiques, i que deixava la porta oberta a la tornada dels veïns de Calassanç a casa seva. Així ho va assegurar Cristina Lafragueta, directora tècnica d’extinció. "Potser es podria donar per estabilitzat avui (per ahir), però el perímetre és molt llarg i preferim passar la nit i, segons com es faci el dia, es podria donar per estabilitzat demà (per avui). El que més preocupa és el combustible forestal, que és on se centren ara aquests treballs amb maquinària pesada, amb les quadrilles de terra avalades per mitjans aeris al flanc dret", va explicar ahir a la tarda. Clave han sigut també en la bona evolució dels treballs la tasca dels agricultors de la zona i els seus tractors. "Amb la seva ajuda s’han fet tallafocs i s’ha aconseguit frenar l’avenç" cap als nuclis urbans, va afegir Lafragueta.
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