Al Clot i A la Barceloneta
BCN estudia la preservació dels rètols de dos bars
Dues bodegues històriques, el Carol i el Fermín, es rebel·len contra l’ordre municipal de retirar els seus rètols i el consistori s’obre a "introduir ajustos"
Patricia Castán
Dos cellers de Barcelona s’han rebel·lat contra l’ordre municipal de retirar rètols històrics que fa dècades que les caracteritzen. Si fa uns dies aquest diari avançava el cas de la Bodega Fermín, a la Barceloneta, on de moment els seus propietaris han eliminat el cartell en bandera (que sobresurt en una cantonada), ara s’hi suma el del Bar Bodega Carol al barri del Clot. Els seus amos creuen que el vell rètol –que excedeix lleugerament l’ample permès per a la seva entrada– és un senyal d’identitat de la casa, arrelada al barri, i ha portat el conflicte als tribunals.
De resultat a les dues històries, l’ajuntament explica a EL PERIÓDICO que estudia "la possibilitat d’introduir ajustos en l’ordenança vigent". "L’objectiu és fer compatible el compliment de la normativa amb la preservació de la identitat d’establiments que, com la Bodega Carol del districte de Sant Martí, formen part de l’imaginari col·lectiu i són referents per a la ciutadania", assenyalen fonts municipals.
Des del celler Carol, Alberto García Moyano, copropietari, té clar que no pensa rendir-se. Si alguna cosa van voler a l’agafar el traspàs del local el 2015 va ser preservar alguns dels seus elements amb solera, al 558 del carrer d’Aragó, amb Independència. El negoci datava de 1939, segons consta a l’històric de les seves llicències. "Els anteriors titulars el regentaven des de 1987, i el rètol ja era allà des d’abans, tot i que ells van canviar les lletres", rememora. Aquests li havien posat el nom de la seva filla al bar, i així es va quedar, fins que el 2024 va arribar el requeriment municipal per a la seva eliminació. Els havia denunciat un presumpte veí, que a la fi va resultar ser una persona involucrada en la part contrària en un cas que ell portava com a lletrat.
Va coincidir amb la mort d’uns dels seus socis, i enmig del dol van decidir al·legar contra l’ordre que enviava l’àrea de llicències de Sant Martí. Molts negocis modestos acaten aquest tipus d’ordres perquè embrancar-se en una batalla legal contra l’administració sol ser massa car i estressant per als seus recursos. Però García Moyano és advocat, així que ha decidit lluitar per defensar el que creu que és un símbol al barri i no volen tocar.
Mostra amb ironia la façana de l’edifici annex, on un eixam de cables elèctrics conflueixen horrorosament sobre la porta. I allà segueixen, mentre que el districte de Sant Martí els requereix retirar el seu cartell perquè supera una mica de la mida autoritzat. Un pam a cada costat. A més, el consistori també veu fora d’ordenació el tendal i l’alarma que sobresurt. Els cellerers només accepten retirar aquesta última.
Dos anys de pugna
Les seves al·legacions inicials van ser desestimades, per la qual cosa van seguir amb un recurs d’alçada, amb resultat negatiu. Fonts municipals apunten que es van imposar també dues multes coercitives de 750 euros, que van ser recorregudes. Els tres socis actuals argumenten que tant tenint en compte la data de l’ordenança d’usos del paisatge urbà en qüestió (2011) com la seva arribada al bar el 2015, la suposada infracció hi hauria "prescrit". No obstant, el consistori els va contestar que consideren el cas com un "ús" indegut de la façana, que no expira. Per a García Moyano, la instal·lació "no és un ús, sinó una obra", replica.
El cas està ara en mans del jutjat Contenciós-administratiu número 3 de Barcelona, esperant la vista pràctica prevista per al 21 d’octubre, i amb possible sentència abans de final d’any. Al conèixer la situació similar a la Bodega Fermín, els responsables del Bar Bodega Carol s’han sentit esperonats en la seva causa, i han decidit fer-ho públic també.lic. Però les dues pugnes han portat l’ajuntament a analitzar més a fons aquest tipus de situació.
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