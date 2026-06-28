BARCELONEJANT
Les dones més influents
Forbes Women va presentar aquesta setmana la llista de les 50 figures femenines líders de Catalunya al Teatre del Liceu, escenari que va estar a l’altura de les protagonistes.
Joan Vehils
No és fàcil reunir en un mateix espai tantes dones amb capacitat d’influència com ho va aconseguir aquesta setmana Forbes Women durant la presentació de la llista de les 50 dones més influents de Catalunya. La cita va tenir lloc al Teatre del Liceu, un escenari a l’altura d’unes protagonistes que marquen tendència en àmbits tan diversos com l’empresa, la comunicació, la cultura o la innovació.
És cert que no hi eren totes, però hi va assistir una àmplia representació de les escollides. La setmana del pont de Sant Joan convidava més a l’escapada que als compromisos d’agenda. Tot i així, els salons del coliseu de la Rambla van reunir una gran concentració de talent femení.
Entre les distingides hi havia l’advocada Montse Pinyol, fidel al seu segell personal i lluint un dels seus cridaners barrets, aquesta vegada de color blanc. Tampoc s’ho va perdre la directora de l’Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, que va sorprendre els qui la identifiquen amb el vermell com a color fetitxe a l’apostar per un elegant blau safir. D’un color fúcsia que no va passar inadvertit hi havia María Luisa Martínez Gistau, que va coincidir en la seva última setmana com a directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank després de 25 anys en el càrrec. A partir d’ara ocuparà el seu lloc Jordi Soldevila, que exercia de conseller delegat de BuildingCenter i director del Real Estate d’Actius adjudicats a CaixaBank. Una de les assistents que irradiava més felicitat era la model Martina Klein, que confessava la seva sorpresa i satisfacció per formar part d’una selecció tan exclusiva. Va arribar acompanyada de la seva parella, Álex Corretja.
També figuraven entre les elegides i van acudir a l’acte Cristina Cabañas, presidenta de Fidem i Guitart Hotels; Paula Fernández-Ochoa, consultora i conferenciant; Silvia Alsina, presidenta i CEO de Roman; Maria Macaya, presidenta de la Fundació Radika; Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca; Therese Jamaa, vicepresidenta d’Openxip; Carlota Pi, fundadora i presidenta d’Holaluz; Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat; Angie L. Grijalbo, fundadora de Beso Beach; Carolina Martinoli, presidenta i consellera delegada de Vueling; la periodista Neus Tomàs; i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, que aquesta setmana tenia motius per celebrar per partida doble.
I és que aquest dijous es va conèixer que 3Cat s’incorporarà a la Unió Europea de Radiodifusió, convertint-se així en la primera entitat pública de comunicació d’àmbit no estatal a formar part d’aquesta institució.
La vetllada va comptar, a més, amb la presència d’Andrés Rodríguez, president de SpainMedia i editor i director de Forbes Espanya, a més de principal impulsor d’una llista que, any rere any, s’ha convertit en un dels reconeixements més cobejats del panorama professional femení. La seva repercussió transcendeix el mateix acte i atorga a les seleccionades una notable visibilitat pública. Com a colofó, Gloria Lomana, periodista i empresària compromesa amb la promoció del lideratge femení, va protagonitzar una conversa inspiradora en què va compartir reflexions sobre talent, lideratge i futur.
L’agenda va tenir continuïtat l’endemà amb el Forbes Summit, que va reunir el president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; i el de Pimec, Antoni Cañete. Quatre homes forts del panorama polític i empresarial català junts la vigília de la revetlla de Sant Joan, en una Barcelona que començava a preparar-se per a una de les seves nits més especials. Això sí, tot just només unes hores abans que l’actualitat política tornés a monopolitzar els titulars amb la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés. Una mostra més de com, en únicament 48 hores, Barcelona va ser capaç de passar de celebrar el lideratge femení i el dinamisme econòmic a tornar a mirar de reüll Madrid. Els temps han canviat i, a la capital, l’actualitat política és, ara com ara, molt més convulsa que a la ciutat comtal. Sobretot per al PSOE.
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Necrològiques del 27 de juny del 2026
- La terapeuta de la família Andic va exercir sense estar col·legiada com a psicòloga
- Més de 7,4 milions del nou Pla d’Obres i Serveis 2025-2029 de la Generalitat per finançar 46 projectes al Solsonès
- La vigilància del medi a la riera de Merlès durant l'estiu es reprodueix a la Baells i altres punts del Llobregat
- Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupació
- Sílvia Orriols, a la guerra amb la CUP de Berga