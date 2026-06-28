Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Baralla a Sant Joan de VilatorradaAjuda a VeneçuelaAvinguda de l'EsportSílvia OrriolsIvan SànchezSíndria o meló?
instagramlinkedin

Retencions generalitzades a les carreteres catalanes en l'operació tornada de Sant Joan

L'AP-7, l'AP-2, la C-16, la C-32 i la C-35 són les vies més congestionades

Retencions a Llagostera en una imatge d'arxiu

Retencions a Llagostera en una imatge d'arxiu / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Les vies que registren més cues són l'AP-7, l'AP-2, la C-16, la C-32 i la C-35. A l'AP-7 hi ha aturades en diversos punts com els 9 quilòmetres a la Roca del Vallès en direcció Barcelona, els 7 quilòmetres a Olèrdola cap a la capital catalana i els 4 quilòmetres a Maçanet de la Selva en sentit sud. A l'AP-2 destaquen els 9 quilòmetres d'aturades a Barberà de la Conca i també hi ha 12 quilòmetres de retencions a la C-16, a l'altura de Cercs. A la C-32 hi ha aturades en diferents punts i destaquen els 7 quilòmetres d'Alella. 8 quilòmetres més de retencions a la C-35 a Vidreres i 5 quilòmetres a la C-65, a Llagostera.

Les carreteres de Girona i la Costa Brava mantenen una elevada intensitat de trànsit a causa de l'operació retorn dels desplaçaments de cap de setmana. La C-35 acumula 8 quilòmetres de cua entre Vidreres i Caldes de Malavella en direcció a l'AP-7, mentre que la C-65 presenta diversos trams amb circulació lenta entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro per un accident que ha obligat a tallar un carril. També es registren congestions a la C-31 entre Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro i a la GI-600 entre Tordera i Blanes.

Notícies relacionades

A la C-17, a Malla, hi ha aturades en sentit Barcelona a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. I també hi ha un carril tallat a la C-32, de Gavà a Viladecans, en sentit Barcelona per un accident.

Via: Diari de Girona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  2. A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
  3. És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
  4. Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
  5. El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
  6. Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
  7. Sara Costa, alcaldessa de Santa Maria de Merlès: 'Ara mateix, el bany a la riera de Merlès és un perill
  8. A presó una dona de 41 anys detinguda per la mort violenta de la seva parella a Manresa

El tabac, la trampa que continua provocant milions de càncers al món

El tabac, la trampa que continua provocant milions de càncers al món

Un mort i quatre ferits atropellats per un camió de recollida de residus a Pamplona

Un mort i quatre ferits atropellats per un camió de recollida de residus a Pamplona

El comerç del barri antic de Solsona s'aboca al repte del relleu generacional: 26% de jubilacions en cinc anys

El comerç del barri antic de Solsona s'aboca al repte del relleu generacional: 26% de jubilacions en cinc anys

Imatges del Catalunya - Gran Bretanya

Imatges del Catalunya - Gran Bretanya

Nova onada d'incendis de contenidors a Manresa: tres nous focs en mitja hora i set en quatre dies

Nova onada d'incendis de contenidors a Manresa: tres nous focs en mitja hora i set en quatre dies

La fira dels caçadors omple el Bosquet de Sant Fruitós

La fira dels caçadors omple el Bosquet de Sant Fruitós

Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar la seva relació amb una menor d’edat

Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar la seva relació amb una menor d’edat

Els veïns relaten l’accident del conductor kamikaze de Barcelona: «He pensat que havia explotat la gasolinera»

Els veïns relaten l’accident del conductor kamikaze de Barcelona: «He pensat que havia explotat la gasolinera»
Tracking Pixel Contents