Investigació oberta
La policia troba restes de consum de gas del riure al cotxe que va causar la col·lisió amb dos morts a Barcelona
Els investigadors localitzen material associat a l’òxid nitrós a les restes del vehicle del pilot que va fugir dels Mossos conduint temeràriament fins que va xocar amb un altre automòbil
CONTEXT | ¿Què és el ‘gas de riure’ o òxid nitrós?
Jordi Ribalaygue
La investigació oberta pel xoc mortal al barri del Poblenou que va causar dos morts aquest diumenge a Barcelona apunta que el coductor que fugia dels Mossos d’Esquadra havia consumit presumptament gas del riure. La substància, també coneguda com a òxid nitrós, ha guanyat notorietat entre els joves que l’adquireixen a un preu baix entorn de discoteques i zones habituals de botellons, per induir a un estat d’eufòria acompanyat de rialles incontrolables que dura uns minuts. Diferents fonts policials consultades per EL PERIÓDICO afirmen que es va trobar material associat al consum del gas utilitzat com a estupefaent en les restes del vehicle accidentat del fugitiu, que va causar l’accident en què ell mateix va morir i va provocar, a més, la mort del conductor d’un cotxe aturat en un semàfor i que la seva acompanyant resultés ferida de gravetat.
Segons algunes fonts pròximes a les indagacions, a l’automòbil de l’home que va conduir de manera temerària pel districte de Sant Martí escapant-se dels agents es va localitzar almenys una bombona o un dispensador de gas del riure i un globus amb què suposadament va inhalar la substància. Els consumidors que recorren a aquesta pràctica perillosa per a la salut inflen el globus amb l’òxid nitrós amb què el cartutx va carregat i l’aspiren portant-se el globus a la boca.
Per ara, el causant mort de l’accident no ha sigut encara identificat. Sí que se sap que el vehicle al qual anava al volant tenia matrícula francesa.
La persecució que va acabar amb el sinistre mortal es va iniciar després que treballadors de l’hotel Hilton de Diagonal Mar fessin fora el pilot del garatge de l’establiment, per conduir de manera erràtica i perillosa i mostrar una actitud estranya. Després que el personal de l’hotel alertés la policia, el conductor va emprendre la fugida a gran velocitat, va atropellar motocicletes durant la persecució, va circular en contradirecció i va envair la vorera en alguns trams, fins que va acabar estampat en l’encreuament dels carrers Pallars i Fluvià. L’impacte va ser tan violent que el turisme del fugitiu va sortir projectat diversos metres i va esclafar dues motos estacionades.
La Guàrdia Urbana de Barcelona s’ha fet càrrec de la investigació. Li correspon a la policia local al tractar-se d’un accident de trànsit. La unitat canina de la Urbana va inspeccionar l’interior del cotxe sinistrat del pilot que va fugir dels Mossos. Fonts oficials apunten que la Guàrdia Urbana no va poder fer les proves d’alcoholèmia i de consum de drogues al conductor, a l’haver mort en l’accident. L’autòpsia de l’equip forense ha de determinar si l’individu havia consumit drogues.
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