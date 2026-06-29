Aquest dilluns
Barcelona viu la nit més càlida de tot Espanya amb valors gairebé infernals i més de 27 graus de matinada
Els termòmetres del centre de la ciutat han vorejat els 30 graus durant bona part de la nit i no han baixat dels 27 fins a les tres de la matinada
A Figueres s’ha adormit a més de 26,6 graus i a Villassar de Dalt, a més de 25
Barcelona voreja els 36 graus en vigílies d’una nit sota avís del Meteocat per calor nocturna
Valentina Raffio
Barcelona acaba de viure la nit més càlida de tot Espanya. Segons constaten els registres, entre diumenge i dilluns els termòmetres de la ciutat novan baixar dels 27 graus i van registrar així valors més que tòrrids (+25 graus) i gairebé infernals (30 graus). Es tracta de la xifra més alta registrada a tot el país durant la passada nit i matinada. Entre els punts més càlids del perímetre barceloní destaquen l’entorn de Drassanes i el del Raval, on les estacions meteorològiques de la xarxa de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Servei Meterològic de Catalunya han deixat constància de la intensitat de la calor nocturna i d’unes taxes d’humitat superiors al 60% que han contribuït encara més a la sensació de xafogor. Entre les nits més càlides d’Espanya també destaquen casos com Figueres i Vilassar de Dalt, que no han aconseguit baixar dels 26 graus en cap moment.
El Meteocat ja va advertir fa uns dies que aquesta nit seria especialment càlida al litoral català. De fet, entre diumenge i dilluns es van activar avisos per calor nocturna al Barcelonès, el Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf davant la previsió de temperatures més altes del normal durant la matinada. I així va ser. Segons constaten els registres, en molts punts de Barcelona els veïns se’n van anar a dormir amb temperatures de més de 30 graus. Els termòmetres no van baixar als 27 fins a les tres de la matinada. I després, a partir de les quatre, van tornar a pujar fins a passar dels 28 al voltant de les nou del matí. I avui tot apunta que els termòmetres tornaran a superar els 32 graus al llarg de la jornada. S’han activat dos avisos més per calor nocturna per a la nit de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres davant la previsió que les altes temperatures continuïn.
L’augment de la calor nocturna és un dels exemples més clars de com el canvi climàtic està alterant el temps en què vivim. A Barcelona, per exemple, entre 1924 i 2003 mai s’havia registrat una nit a més de 23 graus durant un mes de juny. Des d’aleshores s’ha assolit o superat aquesta xifra durant aquest mes més de mig centenar de vegades. Els registres indiquen que, en general, a les 10 capitals espanyoles més poblades, on resideix una cinquena part de la ciutadania, hi ha 10 vegades més nits tòrrides ara que als vuitanta. Estudis recents demostren que a escala global ara tenim més dies amb estrès tèrmic en què s’arriba a nivells perillosos per al cos humà, més nits perillosament càlides i, sobretot, més «esdeveniments compostos» en els quals la calor no deixa respirar ni de dia ni de nit.
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