Previsió meteorològica
Catalunya activa avisos per altes temperatures i calor nocturna al litoral davant de màximes per sobre dels 36 i mínimes que no baixaran dels 26
Entre dilluns i dimecres també s’han activat diversos avisos per intensitat de pluges en comarques de l’interior davant la possible formació de tempestes de tarda que podrien descarregar amb força
Barcelona viu la nit més càlida de tot Espanya amb valors gairebé infernals i més de 27 graus de matinada
Valentina Raffio
Setmana càlida a Catalunya i molt càlida al litoral. El Servei Meteorològic ha activat diverses tandes d’avisos per altes temperatures i per calor nocturna a la costa catalana davant de màximes que podrien superar els 36 graus i mínimes que, en molts casos, es mantindran per sobre dels 26 al llarg de la nit. A Barcelona, per exemple, s’esperen nits a més de 25 graus i a Tarragona dies molt per sobre dels 35. Segons les últimes actualitzacions, aquests avisos per calor s’estendran fins com a mínim dimecres tot i que podrien allargar-se uns dies més. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que a partir de divendres podríem viure un nou augment de les temperatures que podria fins i tot adquirir categoria d’onada de calor tot i que, ara per ara, els experts afirmen que encara és aviat per confirmar-ho.
Dilluns ha arrencat amb un avís per calor nocturna que ha deixat registres gairebé infernals i màximes per sobre dels 27 a Barcelona. Tot apunta que la situació es repetirà en els pròxims dies ja que dilluns a la matinada i dilluns a dimarts i en la de dimarts a dimecres s’han activat nous avisos per altes temperatures nocturnes en gran part del litoral i prelitoral català des de l’Empordà fins al Penedès. En total són més d’una quinzena les comarques en avís per calor nocturna entre les quals destaquen el Barcelonès, el Gironès, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès. En tots aquests punts s’esperen nits molt més càlides del normal fins i tot per a l’època.
Més enllà de la calor nocturna , tant dimarts com dimecres es perfilen com dies especialment calorosos a Catalunya. Davant aquestes previsions, Meteocat ha activat avisos de nivell groc per calor al litoral de Tarragona i Terres de l’Ebre davant de màximes que podrien superar de llarg els 35 graus i, en alguns casos, podrien fins i tot vorejar els 40. En total són sis les comarques en avís per calor durant els pròxims dies. Entre els punts més afectats destaca el Baix Ebre, on s’esperen temperatures per sobre dels 38 graus, però també zones com el Montsià, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Garraf.
Un altre dels fenòmens previstos per a aquests dies són les formacions de tempestes de tarda. Els models apunten que, a causa de l’elevada presència de calor ambient i a la inestabilitat atmosfèrica, en molts punts de l’interior podrien formar-se núvols d’evolució que podrien donar lloc a intensos xàfecs que, en alguns casos, podrien arribar acompanyats de tempesta i calamarsa. Meteocat ha activat diversos avisos per intensitat de pluja entre dilluns i dimecres i adverteix que aquests xàfecs podrien deixar acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts. Les comarques pirinenques destaquen entre les més afectades per aquest fenomen tot i que sembla que les pluges també podrien arribar a punts més pròxims al litoral com és el cas de la Selva.
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