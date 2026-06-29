Un conductor temerari causa dos morts al fugir de la policia
Un vehicle amb matrícula francesa va fugir i va xocar amb un altre turisme que circulava a l’encreuament dels carrers Pallars i Fluvià, al barri barceloní del Poblenou.
Albert Martín
Dues persones van morir i una altra va resultar ferida de gravetat ahir en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos d’Esquadra. El sinistre es va produir al voltant de les 9 del matí a l’encreuament dels carrers Pallars i Fluvià, després d’una persecució a gran velocitat, amb l’escapat conduint en direcció contrària i, de vegades, per sobre de la vorera. Va acabar col·lidint contra un altre turisme que circulava en aquell moment pel carrer Fluvià.
"Creia que s’havia enfonsat la bastida", va assegurar a aquest diari José, resident al barri. "He baixat i intentaven reanimar el conductor del Clio", va afegir aquest home, que viu a prop de l’immoble en obres davant el qual van acabar els dos turismes implicats. El relat dels veïns dona testimoni de la violència de l’impacte. "Ho he sentit i pensava que era un camió; ha sigut un cop molt fort. Quan he baixat a comprar i he vist un cotxe damunt l’altre, no me’n sabia avenir", explicava Teresa. "He sentit una mena d’explosió. De vegades sentim sorolls i sabem què són, però amb aquest no ho sabia. He pensat que havia explotat la benzinera", va recordar Rafael.
Tot va començar amb un avís al 112 per part dels treballadors de l’Hotel Hilton de Diagonal Mar, després de fer fora del pàrquing un vehicle amb matrícula francesa perquè conduïa de manera erràtica i temerària i mostrava una actitud estranya. Quan van arribar els Mossos, el conductor va emprendre la fugida a gran velocitat fins a impactar amb l’altre vehicle.
La col·lisió va ser tan forta que el vehicle que circulava pel carrer Fluvià va sortir projectat diversos metres cap a l’interior del carrer Pallars, fins a acabar esclafant dues de les motocicletes aparcades. El xoc va afectar mitja dotzena de motos que hi havia aparcades a l’encreuament entre tots dos carrers, algunes arrossegades pel fugit durant la persecució.
La hipòtesi de la droga
El resultat de l’autòpsia determinarà si el conductor circulava sota els efectes de les drogues. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va assegurar a la xarxa social X que tot apunta a això, segons les primeres informacions. De fet, la unitat canina de la Guàrdia Urbana es va desplaçar al lloc del sinistre per inspeccionar el vehicle.
Efectius del cos de Bombers de Barcelona van portar a terme tasques d’excarceració de tres persones: els conductors dels dos turismes, que van morir al mateix lloc, i la dona acompanyant del vehicle aturat al semàfor, que va resultar ferida de gravetat i va ser traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari. Es van desplaçar fins a la zona dotacions de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per fer l’atestat i aclarir les causes del sinistre.
Amb aquestes dues morts, ja són vuit les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Barcelona aquest any. L’Ajuntament de Barcelona va traslladar el condol a la família i amistats de les víctimes i es va reafirmar en el compromís de continuar treballant per reduir les víctimes en els sinistres de trànsit.
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