Entrevista
Fred Monteiro: "A Better Tomorrow™ és una crida que inspira cada decisió que prenem"
El Director Regional per a Amèrica i Europa (AME) de British American Tobacco (BAT) comparteix la seva visió sobre el lideratge, la innovació i el futur de BAT.
Des de l’abril de 2023, Fred Monteiro forma part del Consell de Direcció de BAT com a Director Regional per a Amèrica i Europa (AME). Amb una trajectòria internacional de gairebé quatre dècades, ha estat un dels protagonistes de la transformació de la companyia cap a les Noves Categories i la digitalització del negoci. En aquesta entrevista comparteix la seva visió sobre el lideratge, la innovació i el futur de BAT.
L’abril de 2023 va assumir el càrrec de Director Regional per a Amèrica i Europa i va passar a formar part del Consell de Direcció de BAT. Què ha representat aquest repte per a vostè?
Ha estat un gran honor incorporar-me al Consell de Direcció com a Director Regional per a Amèrica i Europa. És una regió amb un potencial enorme i una gran oportunitat per continuar accelerant les nostres ambicions en les Noves Categories, alhora que reforcem les nostres marques consolidades. Abans d’aquest nomenament vaig dirigir la regió del Sud de l’Europa Central des de Romania, on vaig liderar la transformació del negoci en set mercats. Va ser una experiència molt enriquidora que va reforçar la meva convicció que la transformació és el motor del creixement.
Ha estat molt vinculat al desenvolupament de les Noves Categories. Com ha viscut aquesta evolució?
És un projecte que m’apassiona profundament. Entre el 2015 i el 2019 vaig ser Director de Màrqueting del negoci de Productes de Nova Generació, just quan BAT feia els seus primers passos en aquest àmbit. Durant aquell període vaig supervisar el desenvolupament de Vype, que posteriorment va evolucionar fins a convertir-se en Vuse, així com de la nostra principal marca de productes de tabac escalfat, glo. Veure com aquestes iniciatives s’han convertit en pilars estratègics de la companyia ha estat especialment gratificant.
La transformació digital també ha marcat la seva trajectòria. Quin paper té en el futur de BAT?
La digitalització és una peça clau de la nostra evolució. Avui utilitzem dades, analítica i capacitats digitals avançades per impulsar el negoci i oferir una millor experiència als nostres consumidors.
Curiosament, aquesta visió va començar molt abans de tornar a BAT. Durant la meva etapa fora de la companyia vaig participar en la creació d’una start-up que va arribar a convertir-se en la principal operació de comerç electrònic de l’Amèrica Llatina. Més endavant em vaig incorporar al Grup Globo per desenvolupar el que acabaria sent el portal de mitjans més gran del Brasil. Aquesta experiència ha estat molt valuosa en la meva trajectòria, especialment quan vaig liderar la transformació del màrqueting a Europa i al Nord d’Àfrica, on vam situar el món digital al centre del desenvolupament de les Noves Categories.
Com definiria l’estratègia A Better Tomorrow™?
A Better Tomorrow™ és molt més que una declaració estratègica. És un propòsit que uneix totes les persones que formem part de BAT i que ens impulsa a donar el millor de nosaltres mateixos cada dia. El nostre objectiu és generar un impacte positiu per als consumidors, els empleats, els grups d’interès i la societat en general. És una idea senzilla, inspiradora i mobilitzadora que guia cadascuna de les nostres decisions.
La seva carrera l’ha portat a treballar en nombrosos mercats internacionals. Com ha influït aquesta experiència en el seu lideratge?
Vaig començar la meva carrera al Brasil, el meu país natal, treballant per a Souza Cruz, on vaig assumir diferents responsabilitats en màrqueting, vendes, distribució i intel·ligència de negoci. Durant els meus primers anys també vaig treballar en mercats com Cuba, Veneçuela i l’Europa de l’Est. Després d’una etapa fora de BAT, vaig tornar a la companyia l’any 2008. Des d’aleshores he tingut l’oportunitat d’assumir responsabilitats internacionals al Japó, Londres, Romania i, actualment, al capdavant de la regió d’Amèrica i Europa. Conèixer mercats, cultures i models de negoci diferents m’ha ajudat a desenvolupar un estil de lideratge molt orientat als resultats, amb una forta passió per la transformació i el canvi com a motors del creixement.
Com descriuria aquest estil de lideratge?
Confio plenament en el meu equip i procuro donar-li autonomia perquè pugui prendre decisions amb rapidesa, actuar amb agilitat i assumir riscos calculats quan calgui. Crec que les millors organitzacions són aquelles en què les persones tenen la capacitat d’innovar, aprendre i créixer. Hi ha una afinitat molt natural entre la meva manera de liderar i l’Ethos de BAT, que ocupa un lloc central en la nostra cultura.
Després de tants anys, què és el que continua motivant-lo de BAT?
Acostumo a dir que m’he incorporat a BAT dues vegades, i això resumeix força bé el que sento per aquesta companyia. És una organització dinàmica, amb una cultura guanyadora i un equip extraordinari. La nostra estratègia A Better Tomorrow™ situa el consumidor al centre de tot el que fem i ofereix un entorn excepcional per continuar creixent professionalment mentre transformem el negoci de cara al futur.
Perfil personal
Fred Monteiro és brasiler. Està casat i té una filla adolescent. En el seu temps lliure gaudeix viatjant amb la família, corrent, practicant pilates i submarinisme, així com visitant museus i galeries d'art. Sempre que pot torna a Rio de Janeiro per retrobar-se amb la família i els amics i passejar per la platja d'Ipanema, on va transcórrer la seva infància i adolescència.
Trajectòria professional
- 1987 – S'incorpora al negoci de BAT al Brasil com a Responsable de Marques. Durant els dotze anys següents exerceix diferents responsabilitats en màrqueting, vendes, distribució, intel·ligència de negoci i exportació internacional.
- 2000 – Director de Màrqueting i Comercial (Estratègies Multicanal) a Americanas.com.
- 2001 – Director de Màrqueting i Innovació de Producte a globo.com.
- 2008 – Torna a BAT com a Responsable Regional de Marques per a Amèrica.
- 2009 – Vicepresident de Màrqueting de BAT al Japó.
- 2011 – Director General de BAT al Japó.
- 2015 – Director de Màrqueting del negoci de Productes de Nova Generació de BAT, a Londres.
- 2019 – Responsable Regional de Màrqueting per a Europa i el Nord d'Àfrica.
- 2021 – Director d'Àrea per al Sud de l'Europa Central, amb seu a Romania.
- 2023 – Director Regional per a Amèrica i Europa i membre del Consell de Direcció de BAT.
Formació
- Harvard Business School – Executive Education, Leading Product Innovation.
- University of Michigan – Advanced Executive Programme.
- Pontifícia Universidade Católica de Río de Janeiro – Licenciatura en Marketing y Publicidad.
- University of Virginia, Darden School of Business – Marketing & Advertising.
- University of Virginia, Darden School of Business – Advanced Management Program.
- The Wharton School – Strategic Marketing Management.
- Hult Ashridge – Marketing Management Programme.
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