José Hernández: "Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’Alzheimer
Aquest expert en longevitat ha publicat un llibre sobre la ‘medicina 3.0’ en què dona claus per fer anys de manera saludable
P. M.
¿Envellir és opcional?
Sí. Vaig triar aquest títol precisament per provocar que la gent es qüestioni la creença que envellir és un procés sobre el qual no tenim cap mena de control i que tots, a l’arribar a una edat, patirem deteriorament.
Però arribarà un moment en què tots morirem.
Sí, no estem parlant d’immortalitat, sinó de com envellim, de com mantenir la nostra qualitat de vida fins al final. Amb la medicina tradicional, hem augmentat molt l’esperança de vida, però no la qualitat de vida.
Per a això, vostè aposta per la ‘medicina 3.0’.
Sí, perquè la medicina actual se centra a tractar les malalties, que és el que ensenyen a la facultat, però ningú ensenya com prevenir-les. És bona curant problemes aguts, com una infecció o un infart, cosa que ens ha permès augmentar molt l’esperança de vida. Però el sistema no està dissenyat per evitar que emmalaltim i detectar els problemes amb anticipació. La medicina 3.0 posa en marxa les eines disponibles perquè les malalties arribin més tard, siguin de menys intensitat o bé no arribin mai.
¿Quines són aquestes eines?
En primer lloc, hi ha el diagnòstic: la realització de proves mèdiques per detectar biomarcadors que ens indiquen la probabilitat d’emmalaltir. Van des d’analítiques de sang, en les quals es poden detectar marcadors cardiovasculars, metabòlics o d’inflamació crònica, fins a proves de funció i massa muscular. Són els indicadors que ens donen informació sobre el futur, per després implementar els pilars de la longevitat: son, nutrició, entrenament i control de l’estrès.
¿Quin és el cost que té aquest tipus de medicina?
Depèn de la profunditat. Si volem fer una revisió completa, es requereix molta tecnologia i professionals, cosa que té un cost elevat. Però el 70% del benefici es pot obtenir amb un cost molt baix, del 10%, mirant el consum màxim d’oxigen i els marcadors cardiovasculars i metabòlics en una analítica tradicional. A més, els bons hàbits requereixen més temps i mentalitat que diners.
¿Es podria traslladar a la sanitat pública?
Sens dubte, seria molt més rendible que el que es fa avui, que és esperar que les persones emmalalteixin i després mantenir-les vives durant 20 anys amb tractaments mèdics i hospitalitzacions. De fet, a Singapur ja ofereixen aquest tipus de serveis perquè són millors per a les persones i per al sistema. És més barat prevenir que curar, sempre serà necessari mantenir una fase curativa, però una part important dels recursos s’haurien d’invertir a prevenir i ara no es fa.
¿Per què detectar l’Alzheimer aviat si no té cura?
No té cura quan el detectem perquè ja és molt tard, però, si sabem el risc 20 anys abans, hi ha moltíssimes coses que es poden fer. Està documentat en la literatura científica, el que passa és que ningú s’ha pres la molèstia que existeixin programes de prevenció de l’Alzheimer. La principal mesura és l’entrenament de força. I, en nutrició, la dieta MIND, que és la mediterrània sobretot amb aliments protectors a nivell cerebral. També s’ha de controlar el son, el risc cardiovascular, la inflamació crònica i realitzar entrenament cognitiu. Implementant una bona rutina de protecció contra l’Alzheimer, podem arribar a disminuir fins en un 60% el risc de desenvolupar la malaltia.
¿Per què la inflamació crònica, les alteracions metabòliques i la pèrdua de massa muscular, segons la seva opinió, "són l’origen silenciós de moltes malalties»?
Perquè acostumem a parar atenció al càncer o a l’Alzheimer, però no mirem d’on venen. I, per exemple, la resistència a la insulina és un dels principals factors de risc per desenvolupar càncer perquè augmenta la velocitat de reproducció cel·lular, el mal epigenètic i és més probable que una cèl·lula es transformi en cancerígena. I al cervell, un augment dels nivells d’insulina augmenta la neuroinflamació, l’acumulació de les proteïnes relacionades amb l’Alzheimer. Aquestes tres alteracions són la causa amagada dels problemes més greus; si ens hi centrem, podem prevenir-les.
¿Què li sembla la resposta del sistema a dues malalties de la vellesa com són la sarcopènia i l’osteoporosi?
Incompleta, perquè la intervenció més potent que tenim davant seu, a més de la vitamina D o els fàrmacs, és l’entrenament de força, que incrementa la massa muscular i enforteix els ossos. Un altre problema és que la detecció està enfocada en dones de més de 50 anys, quan el mal probablement ja està establert. Hauríem de començar a actuar als 30 o 40 anys, perquè no apareguin.
Al llibre esmenta diversos fàrmacs que han demostrat, en ratolins, efectes antienvelliment. ¿Es poden administrar amb aquesta indicació?
Es poden prescriure persones que tenen risc metabòlic, mal control de la glucosa o una activació excessiva del sistema immunològic i que poden beneficiar-se de la resta d’efectes.
¿Quan arribarà, per tant, el primer fàrmac que es pugui utilitzar específicament per frenar l’envelliment perquè hagi provat el seu efecte en humans?
No tardarà massa aquest primer fàrmac,uns dos o tres anys, perquè s’estan invertint moltíssims diners ara que hem descobert les principals causes de l’envelliment i com mirar de revertir-lo. L’any que ve començarà el primer assaig de metformina específicament davant l’envelliment. Els investigadors creuen que tindran els primers resultats en un parell d’anys.
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