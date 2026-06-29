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El productor acusat d’agressió sexual suma la quarta denúncia

Xavier Atance va ser detingut el 10 de juny i el jutge en va acordar la llibertat, tot i que li va retirar el passaport i li va prohibir acostar-se a les víctimes.

El productor Xavier Atance. | BENECÉ PRODUCCIONS

El productor Xavier Atance. | BENECÉ PRODUCCIONS / RALF HIRSCHBERGER

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Guillem Sánchez

Barcelona

La detenció de Xavier Atance, un dels productors més coneguts de la indústria audiovisual de Catalunya, va deixar sense paraules el sector. Després de llegir la notícia avançada per EL PERIÓDICO sobre el seu arrest, a diversos companys de professió els costava creure que el mateix home que coneixen des de fa dècades fos també la persona que havia sigut detinguda per violar una de les seves empleades i haver sigut denunciada per dues més. Entre els extreballadors de Benecé Produccions SL, però, la notícia no va causar tanta sorpresa. Segons les fonts consultades per aquest diari, els Mossos d’Esquadra estan en contacte amb quatre noves afectades, una de les quals ja ha formalitzat la seva denúncia contra Atance. La quarta. Les altres tres dones estan meditat presentar-la en els pròxims dies.

Atance va ser arrestat el 10 de juny quan era a la seu de Benecé Produccions SL. Va passar a disposició l’endemà, dijous 11 de juny, i va quedar en llibertat investigat pels delictes d’agressió sexual i assetjament. El jutge li ha retirat el passaport i li ha imposat una ordre d’allunyament de les víctimes.

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La denúncia més greu contra Atance és per una violació que el productor, presumptament, hauria comès contra una treballadora de 26 anys a finals d’aquest mes de març passat. Segons aquesta víctima, Atance, que té 66 anys, es va aprofitar del seu estat de seminconsciència –després d’una nit de festa a la discoteca La Paloma– per penetrar-la sense el seu consentiment fins en dues ocasions.

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