La Sagrada Família acull a la cripta la tomba de Gaudí
EL PERIÓDICO recorre espais del temple d’Antoni Gaudí inaccessibles per al públic, després de la benedicció de la torre de Jesús.
Manu Mitru
El 2013 es va acreditar que sota l’església de Sant Just i Pastor hi havia una pila baptismal del segle VI, de les de llavors, en què el bisbe submergia del tot els fidels com Joan al riu Jordà. Sota l’ancià paviment de la catedral de Barcelona descansen les restes de 45 il·lustres personatges d’història de la ciutat. ¿Què hi ha sota el temple més alt de la cristiandat, la Sagrada Família?
Com en molts altres llocs de culte, una cripta, els primers murs de la Sagrada Família de quan Antoni Gaudí no era encara l’arquitecte que dirigia les obres. La va modificar, és cert, però és aquest un espai molt poc gaudinià o, almenys, molt diferent a l’inigualable edifici que s’alça 172,5 metres d’altura a la superfície, el sostre de Barcelona. És la cripta, també, el cementiri on descansen les restes de Gaudí, que no van arribar a ser profanats el 1936.
No va tenir igual sort el cos sense vida de Josep Maria Bocabella, el filantrop que va tenir la idea d’aixecar un temple expiatori en aquell lloc. Podien haver corregut idèntic mal destí moltes més tombes si, com es va pretendre infructuosament el 1917, hagués prosperat la petició que va cursar la Sagrada Família perquè es permetés que els grans mecenes de les obres tinguessin un sepulcre reservat a l’interior d’aquesta església, tot i que llavors estigués en obres. Però la cripta, és clar, ocupa només una porció del subsol de la Sagrada Família.
Els soterranis
També hi ha altres estances adjacents que seran visitades en altres capítols d’aquesta sèrie. Els veritables soterranis de la basílica són espais més prosaics. A més de ser el lloc on s’assenten a les, en general, argilenques terres de la ciutat (visitar la base de la futura façana de la Glòria és tota una experiència), és també la sala de màquines del temple, on es garanteix una correcta climatització de l’interior de la Sagrada Família perquè a l’hivern no sigui una ingrata nevera i, cosa que seria encara pitjor, a l’estiu un infern.
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