Assegurança de viatge: una petita inversió que pot evitar grans despeses a l'estranger
És recomanable escollir una companyia especialitzada en assistència en viatge i amb experiència internacional
Planificar les vacances és, per a moltes persones, un dels moments més esperats de l'any. L'elecció de la destinació, l'allotjament, els vols o les excursions formen part d'una preparació il·lusionant. Tanmateix, juntament amb tots aquests elements, convé tenir en compte un aspecte que sovint passa desapercebut: la contractació d'una assegurança de viatge.
Tot i que pugui semblar una despesa secundària, la seva importància és considerable. Un imprevist mèdic, la pèrdua de l'equipatge, un retard, una cancel·lació o un accident poden alterar completament el viatge i generar costos elevats, especialment fora d'Espanya.
Les incidències durant les vacances són més freqüents del que se sol pensar. Una torçada, un mal d'esquena, una hospitalització inesperada o la necessitat de cancel·lar el viatge poden traduir-se en despeses importants si no es disposa d'una cobertura adequada. En algunes destinacions, el cost de l'assistència sanitària pot ser especialment elevat. Una urgència mèdica bàsica pot arribar als 1.500 euros als Estats Units o als 800 euros al Vietnam. Una intervenció quirúrgica senzilla, amb fins a tres dies d'ingrés hospitalari, pot situar-se al voltant dels 70.000 euros als Estats Units i dels 65.000 euros a Tailàndia. En els casos més greus, una intervenció quirúrgica complexa amb ingrés a l'UCI pot superar els 300.000 euros als Estats Units o arribar als 80.000 euros al Japó.
Segons dades recollides recentment per UNESPA, Europa és el continent on més viatgen els espanyols i, per tant, on es concentra el nombre més elevat de sinistres coberts per les assegurances de viatge, amb un 48,7% dels incidents atesos. Més de la meitat de les prestacions, un 51%, van correspondre a casos de malaltia o hospitalització. Entre les incidències més habituals també hi figuren els accidents, que representen el 22,1% del total, els retards del viatge, amb un 7,9%, i les anul·lacions, amb un 6%.
En conjunt, tres de cada quatre incidents estan relacionats amb la salut. Tot i que els percances mèdics més costosos solen produir-se en destinacions llunyanes, també dins de la Unió Europea es poden donar situacions amb un impacte econòmic rellevant. A Grècia i Eslovènia s'han registrat assistències mèdiques superiors als 5.600 euros; a Alemanya, de més de 4.500 euros, i a Àustria, d'uns 3.700 euros.
El cost d'una assegurança de viatge sol representar una proporció reduïda de l'import total de les vacances, aproximadament entre un 4% i un 5%. A canvi, ofereix assistència mèdica, suport en la gestió d'incidències, cobertura davant de determinats imprevistos i una major tranquil·litat durant el desplaçament.
Com triar l'assegurança de viatge més adequada
L'elecció de l'assegurança s'ha de fer tenint en compte la destinació, la durada del viatge i el perfil dels viatgers. En països on l'assistència sanitària és especialment cara, com ara els Estats Units, el Canadà o el Japó, és recomanable optar per modalitats amb una cobertura mèdica més àmplia. En destinacions més remotes o amb infraestructures sanitàries limitades, també convé valorar cobertures relacionades amb el transport sanitari, el trasllat a altres centres mèdics o la repatriació.
La durada del viatge és un altre factor rellevant. Com més dies s'allargui l'estada, més probabilitats hi haurà que sorgeixi algun imprevist. Per això, no només és important disposar d'una assegurança, sinó que aquesta s'ajusti de manera realista a les característiques del viatge.
També és recomanable escollir una companyia especialitzada en assistència en viatge i amb experiència internacional. En aquest sentit, asseguradores com AXA Assegurances de Viatge destaquen per disposar de recursos propis, una xarxa global i experiència en la gestió d'incidències a l'estranger. La companyia compta amb professionals mèdics, milers de proveïdors sanitaris en més de 100 països, experiència en repatriacions i una trajectòria consolidada en assistència internacional.
El preu, tot i ser important, no hauria de ser l'únic criteri de decisió. La cobertura, la capacitat de resposta, la xarxa assistencial i l'experiència de l'asseguradora són aspectes fonamentals quan el que està en joc és la salut del viatger i la de la seva família.
En un viatge es poden improvisar la destinació, els restaurants o alguna excursió. El que convé no deixar a l'atzar és la protecció davant d'un imprevist.
Via: Diari de Girona
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